¿Quién es Ron DeSantis, gobernador de Florida que busca la presidencia de Estados Unidos?

Ron DeSantis presentó sus papeles para postularse como candidato dentro del Partido Republicano para contender por la presidencia de Estados Unidos en 2024. De manera interna se enfrentará contra el rival más fuerte del partido: Donald Trump.

Actualmente, es gobernador de Florida y es considerado uno de los más controvertidos en los últimos años debido a una serie de polémicas leyes conservadoras que ha aprobado para el estado.

DeSantis nació en Jacksonville, Florida, en 1978. Se graduó de la facultad de Derecho en Harvard y sirvió como abogado en la marina de Estados Unidos de 2004 a 2010. Inició su carrera política como fiscal general.

I’m running for president to lead our Great American Comeback. pic.twitter.com/YmkWkLaVDg — Ron DeSantis (@RonDeSantis) May 24, 2023

En 2012 fue elegido por primera vez para formar parte de la Cámara de Representantes, en 2019 se convirtió en el gobernador de Florida y se reeligió en 2022 arrasando en las urnas.

¿Cuál es el origen de Ron DeSantis y quiénes son sus padres?

Ron DeSantis es el mayor de dos hermanos, sus padres son Karen Desantis, quien se desempeñó como enfermera y Ronald Daniel DeSantis. Los papás del gobernador de Florida son italianos que migraron a Estados Unidos.

Las leyes más polémicas que ha propuesto Ron DeSantis en Florida

Ron DeSantis se ha mantenido en el radar de los estadounidenses y el mundo debido a las polémicas leyes conservadoras que ha aprobado, atrayendo así la atención de seguidores y detractores.

Had a great discussion at the National Religious Broadcasters Convention on the importance of supporting families, protecting children and defending religious liberty. pic.twitter.com/4yWnU5MrNS — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) May 23, 2023

Entre las legislaciones que han causado controversia se encuentra la llamada “No digas gay”, la cual prohíbe a los maestros y escuelas hablar sobre identidad de género entre estudiantes de Kinder hasta la secundaria.

“Libros prohibidos” se aprobó en marzo de 2022, la cual prohíbe que en las escuelas existan libros sobre temas de sexualidad, orientación sexual y la raza. Desobedecer dicha regla provocaría multas y hasta penas de cárcel.

Florida vs. Disney World, Ron DeSantis busca quitar el autogobierno en el distrito que tenían los parques de diversiones. Desde la década de los 60, Disney actuaba como un pequeño gobierno en el estado, donde podía tomar decisiones sobre la infraestructura, obras públicas y hasta hacer uso del departamento de bomberos.

Sin embargo, con la ley CS/HB9B, firmada en febrero pasado, DeSantis reemplazó a las personas que tomaban esas decisiones de Disney por una junta elegida por él personalmente.

Otra polémica ley aprobada por el gobernador de Florida fue la de “Porte de Armas”, con la cual se permite a los ciudadanos portar una pistola oculta, en espacios público aunque no cuenten con un permiso.

“Ley de protección de los latidos del corazón”, reduce las semanas de gestación para abortar de manera legal de 15 a 6.

En abril aprobó eliminar la regla de unanimidad para sentenciar a alguien a Pena de muerte; es decir que ya no se necesita que los 12 jurados estén de acuerdo con la sentencia, con que 8 la aprueben, el acusado irá al corredor de la muerte.

Ley contra migración ilegal, Ron DeSantis aprobó que quien transporte a una persona que ingresó ilegalmente al país será multada con cinco mil dólares por persona o cinco años de prisión.

Proud to sign Curtis’ Law, which will assist families during criminal investigations into the death of a minor. The rights of victims matter and grieving family members have a right to be informed about the status of relevant investigations.



I am grateful for the hard work that… pic.twitter.com/jpgR5fpDog — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) May 22, 2023

Así es la rivalidad entre Ron DeSantis y Donald Trump hacia la carrera presidencial

Con el anunció de su candidatura, Ron DeSantis desafió a Donald Trump, quien es el candidato más fuerte del Partido Republicano y que ya hasta comenzó su campaña rumbo a la Casa Blanca.

Sin embargo, este enfrentamiento no siempre ha existido, pues el propio DeSantis reconoció que gracias a Trump se convirtió en el gobernador de Florida, pero desde noviembre, cuando Ron ganó la reelección del estado, se convirtió en un poderoso contrincante para el empresario.

Desde entonces, el magnate se ha enfocado en socavar la carrera política del gobernador de Florida, ya que él podría ser su única amenaza para la candidatura por parte del Partido Republicano.

