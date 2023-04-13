¿Qué se necesita para trabajar legalmente en Estados Unidos?

Miles de personas desean trabajar trabajar legalmente en Estados Unidos, en algunos de los casos buscan ganar dinero y ayudar a sus familias, otros cumplir el sueño de emigrar a otro país; entre los factores por los que eligen a la nación estadounidense es por la fuerza que tiene el dólar, ya que es una de las monedas mejor posicionadas en el sistema económico.

El departamento de Servicios Ciudadanos e Inmigrantes de los Estados Unidos abrió un portal en coordinación con su gobierno para que las personas interesadas conozcan qué necesitan para trabajar legalmente en el país norteamericano.

En general, las autoridades clasifican una serie de visas de inmigrantes y no inmigrantes basadas en el empleo y otras categorías de extranjeros que son elegibles para la autorización del puesto, por lo que, es necesario prestar atención a los requisitos para postularse a una vacante.

¿Cómo puedo obtener una visa para trabajar legalmente en Estados Unidos?

Actualmente, existe el programa H-2B, mismo que permite que empresas o empleadores estadounidenses contraten a personas extranjeras para trabajar legalmente en Estados Unidos en ese país en cualquier puesto laboral.

La persona que desee obtener una visa de trabajo debe llenar el Formulario 1-129, Petición de Trabajador No Inmigrante, una vez realizado el proceso tiene que presentar una solicitud de Empleo Temporal para Mano de Obra Extranjera del Departamento del Trabajo de Estados Unidos (DOL, por sus siglas en inglés).

Cuando el Departamento del Trabajo apruebe el formulario I-129, los interesados pueden solicitar la visa H-2B en la embajada estadounidense y por último solicitar acceso a los Estados Unidos por medio del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza

Los documentos que te puede solicitar el gobierno de Estados Unidos al solicitar la visa de trabajo son:



Identificación oficial vigente (original y copia).

Oferta de empleo en papel membretado en la que señale la ocupación del puesto (original).

No tener una solicitud de visa de residencia.



¿Cuánto cuesta una visa de trabajo?

Las visas H-2 tiene una duración de un año; sin embargo al trabajar legalmente en los Estados Unidos existe la posibilidad de extenderla hasta 3 años, aunque para obtener el plazo la persona debe salir del país durante 3 meses ininterrumpidos antes de solicitar la readmisión. Actualmente, el precio de la visa de trabajo es de 190 dólares, equivalente a 3 mil 433 pesos mexicanos.

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¿Qué requisitos piden para trabajar legalmente en Estados Unidos?

Los requisitos que debe cumplir la persona que desee emigrar y cuánto tiempo puede trabajar en los Estados Unidos se apega a lo dicho por el Departamento de Seguridad, pues establecen una serie de condiciones para autorizar el empleo y en caso de no cumplirlas lo pueden expulsar del país.

El Departamento de los Estados Unidos ofrece distintas opciones para trabajar legalmente, en caso de hacerlo temporalmente como no inmigrante deben acceder a la página Trabajadores Temporales y encontrar las clasificaciones que toman en cuenta.

Las principales características que requiere conocer Estados Unidos para trabajar legalmente en su país son:

