¡Prepárate y evita multas! Estos autos deben realizar la verificación durante septiembre en Querétaro

La verificación vehicular en Querétaro continuará durante septiembre como parte del calendario correspondiente al segundo semestre de 2026. Los automovilistas deben revisar la terminación de sus placas y el color del engomado para identificar si su unidad tiene que cumplir con este trámite ambiental.

El Gobierno del Estado publicó el programa que establece los periodos de verificación entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2026. El calendario contempla distintos plazos según los últimos números de la matrícula, por lo que algunos vehículos podrán realizar el procedimiento durante dos meses consecutivos.

Calendario de verificación vehicular en Querétaro para septiembre

Durante septiembre, dos grupos de automóviles aparecen en el calendario de verificación vehicular de Querétaro:

Vehículos con placas terminadas en 7 y 8 con engomado rosa. Estas unidades tienen como periodo de verificación agosto y septiembre.

Vehículos con placas terminadas en 3 y 4 con engomado rojo. Para este grupo, el periodo comienza en septiembre y termina en octubre.

Es decir, los propietarios de automóviles con engomado rosa y placas 7 u 8 todavía podrán realizar el trámite durante septiembre. Mientras que para las unidades con engomado rojo y placas terminadas en 3 o 4, septiembre es el primer mes que tienen para cumplir con la verificación.

El trámite requiere una cita en los centros de verificación autorizados. Los verificentros atienden de lunes a viernes, de 8:30 a 18:30 horas, y los sábados, de 9:00 a 15:00 horas.

Costos de los hologramas de verificación en Querétaro

El precio depende del tipo de holograma o del resultado que obtenga el vehículo. Para automóviles particulares, la verificación con holograma tipo Dos cuesta 447 pesos. El holograma Uno también tiene un precio de 447 pesos, mientras que el holograma Cero cuesta 763 pesos.

El holograma Doble Cero tiene un costo de mil 760 pesos. Por su parte, el certificado Exento no genera costo, aunque el rechazo de la prueba tiene una tarifa de 130 pesos. El transporte público cuenta con una tarifa de 192 pesos para la verificación con holograma tipo Dos.

¿De cuánto es la multa por no verificar a tiempo en Querétaro?

El incumplimiento puede generar sanciones conforme al Código Ambiental del Estado de Querétaro. Las multas aplicables corresponden a 6, 10 o 15 UMAs por cada semestre no verificado, según el tipo de vehículo, con lo cual pueden ser de 703 hasta los mil 759 pesos.

