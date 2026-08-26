“Licencia para matar”: el audio del gobierno que amenaza a habitantes de San José Chiapa, Puebla

Habitantes de San José Chiapa, Puebla, llevan cinco meses protestando contra la construcción de una recicladora de basura que, aseguran, quedaría a pocos metros de sus viviendas. Lo peor de la situación, es que corrió un audio, supuestamente de alguien cercano al gobierno dónde les dan "licencia para matar" a todo aquel que entre y se oponga al proyecto.

La comunidad sostiene que el proyecto impulsado por el gobierno de Alejandro Armenta podría generar daños ambientales y afectar su entorno.

Pero el conflicto ya no se limita al rechazo de la obra. Los pobladores denuncian que las presiones y enfrentamientos han aumentado y que ahora temen por su seguridad.

¿Qué denuncian los habitantes de San José Chiapa?

Julisa Contreras, habitante de la comunidad, aseguró que desde el inicio de las manifestaciones han observado un fuerte despliegue de elementos de seguridad.

“Ha habido una represión por parte del gobierno, llegan innumerables patrullas, tanquetas antimotines”, denunció.

Los vecinos consideran que la presencia de estos elementos busca contener sus protestas contra el proyecto.

🗣️“No nos van a callar”



Desde hace 5 meses, pobladores protestan contra una recicladora que el gobierno de #Puebla y @armentapuebla_, pretende construir cerca de sus viviendas. Denuncian daños ambientales, intimidación y presunta presencia de grupos de choque



Toda la… pic.twitter.com/3esbELqErM — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 25, 2026

La situación tomó otro nivel con la difusión de un audio en el que se escucha a un hombre hablar de conseguir balas calibre .45 y llamar a agredir a quienes se opongan al proyecto.

En la grabación también se menciona que supuestamente existe autorización del gobierno para golpear a los manifestantes. "¿Alguien sabe que tenga balas de la 45, las ando comprando ehh?, las balas de la pistola 45 por ahí si alguien sabe. Cuando vean así que entra un hijo de su pu... apedréenlo, desmádrenlo, pero desmádrenlo bien, ya tenemos la autorización del gobierno que le demos en su madre al que se meta, pero bien".

Los pobladores identifican al hombre de la voz como Ezequio Martínez Santos, a quien relacionan familiarmente con un expresidente municipal y señalan como cercano a personas vinculadas con el gobierno estatal.

Estas acusaciones corresponden a los habitantes y no implican, por sí mismas, una comprobación independiente sobre la identidad de la persona que aparece en el audio ni sobre una eventual autorización oficial.

Habitantes señalan a trabajadores vinculados con la CTM

Los vecinos también acusan al dirigente sindical Leobardo Soto de participar, mediante trabajadores, en las labores relacionadas con la delimitación del proyecto.

Julisa Contreras aseguró que algunos pobladores han sido agredidos durante estos enfrentamientos.

Otro habitante, identificado como Manuel, afirmó que trabajadores presuntamente vinculados con Soto han intentado golpearlo en tres ocasiones.

“Es un gobierno que no sirve”, reclamó, al señalar directamente al gobernador Alejandro Armenta por el conflicto.

¿Por qué tienen miedo los pobladores?

La preocupación de los habitantes ya no se limita a los posibles efectos ambientales de la recicladora.

Mónica, otra de las manifestantes, aseguró que continúan protestando pese al temor de sufrir una agresión o incluso desaparecer.

“Lo hacemos con temor”, dijo, al señalar que los audios difundidos han incrementado la preocupación entre quienes participan en las protestas. La comunidad asegura que, pese a las amenazas que denuncia, no piensa abandonar la defensa de sus tierras.

Los habitantes de San José Chiapa aseguran además que han promovido amparos para intentar frenar el proyecto, pero acusan al gobierno estatal de utilizar su estructura para obstaculizar estos recursos legales.

Por ahora, el conflicto mantiene enfrentados a los pobladores y al proyecto de infraestructura, mientras crece la preocupación por las denuncias de intimidación y posibles agresiones.