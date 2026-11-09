Unidades móviles de licencias Edomex: municipios y ubicaciones del 10 al 14 de noviembre de 2026

Si necesitas tramitar o renovar tu licencia de conducir en el Estado de México, esta información te interesa: del 10 al 14 de noviembre, las unidades móviles de licencias recorrerán distintos municipios mexiquenses para acercar este servicio a la población.
Consulta qué días estarán cerca de tu localidad y dónde encontrarás los módulos para realizar tu trámite.
La programación contempla unidades para licencias de servicio particular y público, además de las Caravanas Itinerantes.
¿Dónde estarán las unidades móviles para obtener tu licencia de conducir esta semana?
Los módulos visitarán municipios como Ecatepec, Naucalpan, Tultitlán, Cuautitlán y Chimalhuacán; revisa el calendario por fecha para identificar la sede que te corresponde y sus horarios de atención.
Unidades móviles Edomex: ubicaciones del 10 al 14 de noviembre
Martes 10 de noviembre
Licencias de servicio público
- Nezahualcóyotl: Calle Adolfo López Mateos 503, colonia Benito Juárez.
- Tepotzotlán: Frente al Palacio Municipal.
- Tlalmanalco: Prolongación Soledad, esquina con avenida Morelos.
- Amanalco: Frente al Palacio Municipal.
- Cuautitlán: Frente al Palacio Municipal.
- Timilpan: Frente al Palacio Municipal.
Licencias de servicio particular
- Tultitlán: Centro Cultural Ágora Elena Poniatowska.
- Toluca: Frente a la Delegación de San Pedro Totoltepec.
- Chimalhuacán: Monumento al Chimalli.
- Tultepec: Avenida Dos de Marzo, esquina con calle Aguascalientes.
- Amanalco: Frente al Palacio Municipal.
- Cuautitlán: Frente al Palacio Municipal.
- Timilpan: Frente al Palacio Municipal.
Caravanas Itinerantes por la Justicia Social
- Amanalco: Frente al Palacio Municipal.
- Cuautitlán: Frente al Palacio Municipal.
- Timilpan: Frente al Palacio Municipal.
Miércoles 11 de noviembre
Licencias de servicio público
- Huehuetoca: Frente al Palacio Municipal.
- Polotitlán: Frente al Palacio Municipal.
- Naucalpan: Plaza Revolución.
- Timilpan: Frente al Palacio Municipal.
- Amanalco: Frente al Palacio Municipal.
- Cuautitlán: Frente al Palacio Municipal.
Licencias de servicio particular
- Tultitlán: Centro Cultural Ágora Elena Poniatowska.
- Apaxco: Frente al Palacio Municipal.
- Chimalhuacán: Monumento al Chimalli.
- Tultepec: Avenida Dos de Marzo, esquina con calle Aguascalientes.
- Timilpan: Frente al Palacio Municipal.
- Amanalco: Frente al Palacio Municipal.
- Cuautitlán: Frente al Palacio Municipal.
Caravanas Itinerantes por la Justicia Social
- Timilpan: Frente al Palacio Municipal.
- Amanalco: Frente al Palacio Municipal.
- Cuautitlán: Frente al Palacio Municipal.
Jueves 12 de noviembre
Licencias de servicio público
- Morelos: Frente al Palacio Municipal.
- Amanalco: Frente al Palacio Municipal.
- Cuautitlán: Frente al Palacio Municipal.
- Huehuetoca: Frente al Palacio Municipal.
- Polotitlán: Frente al Palacio Municipal.
- Naucalpan: Plaza Revolución.
Licencias de servicio particular
- Chimalhuacán: Monumento al Chimalli.
- Tultepec: Avenida Dos de Marzo, esquina con calle Aguascalientes.
- Toluca: Explanada frente a la parroquia de Jicaltepec Cuexcontitlán.
- Tultitlán: Centro Cultural Ágora Elena Poniatowska.
- Morelos: Frente al Palacio Municipal.
- Amanalco: Frente al Palacio Municipal.
- Cuautitlán: Frente al Palacio Municipal.
Caravanas Itinerantes por la Justicia Social
- Morelos: Frente al Palacio Municipal.
- Amanalco: Frente al Palacio Municipal.
- Cuautitlán: Frente al Palacio Municipal.
Viernes 13 de noviembre
Licencias de servicio público
- Temascalzingo: Frente al Palacio Municipal.
- Polotitlán: Frente al Palacio Municipal.
- Naucalpan: Plaza Revolución.
- Morelos: Frente al Palacio Municipal.
- Amanalco: Frente al Palacio Municipal.
- Cuautitlán: Frente al Palacio Municipal.
Licencias de servicio particular
- Chimalhuacán: Monumento al Chimalli.
- Tultepec: Avenida Dos de Marzo, esquina con calle Aguascalientes.
- Apaxco: Frente al Palacio Municipal.
- Tultitlán: Centro Cultural Ágora Elena Poniatowska.
- Morelos: Frente al Palacio Municipal.
- Amanalco: Frente al Palacio Municipal.
- Cuautitlán: Frente al Palacio Municipal.
Caravanas Itinerantes por la Justicia Social
- Morelos: Frente al Palacio Municipal.
- Amanalco: Frente al Palacio Municipal.
- Cuautitlán: Frente al Palacio Municipal.
Sábado 14 de noviembre
Licencias de servicio público
- Cuautitlán: Frente al Palacio Municipal.
- Morelos: Frente al Palacio Municipal.
- Amanalco: Frente al Palacio Municipal.
Licencias de servicio particular
- Cuautitlán: Frente al Palacio Municipal.
- Morelos: Frente al Palacio Municipal.
- Amanalco: Frente al Palacio Municipal.
Caravanas Itinerantes por la Justicia Social
- Cuautitlán: Frente al Palacio Municipal.
- Morelos: Frente al Palacio Municipal.
- Amanalco: Frente al Palacio Municipal.
Horarios de atención: Las unidades móviles de licencias de servicio público y particular recibirán documentos de 09:00 a 17:30 horas, con servicio hasta las 18:00 horas; mientras que las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social atenderán de 09:00 a 15:00 horas.
Licencia Edomex 2026: precios y requisitos para realizar el trámite
Si vas a aprovechar las unidades móviles para obtener tu licencia de conducir en el Estado de México, primero revisa cuánto cuesta y qué documentos debes llevar.
La licencia tipo A para automovilistas y la tipo C para motociclistas tienen un precio de 777 pesos; la tipo E para chofer particular cuesta mil 17 pesos. También hay permisos provisionales para menores y duplicados, con tarifas de 777, 3 mil 694 y 525 pesos, respectivamente.
¿Qué documentos necesitas para tramitar tu licencia?
Prepara tu acta de nacimiento o carta de naturalización, CURP certificada, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y comprobante de pago.
Si es tu primera licencia, deberás aprobar el examen del Reglamento de Tránsito; para renovar, presenta tu licencia anterior.