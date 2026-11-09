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Licencias Edomex: estos municipios recibirán unidades móviles durante la semana; consulta dónde estarán

Unidades móviles de licencias Edomex: municipios y ubicaciones del 10 al 14 de noviembre de 2026

4 minutos lectura
Escrito por: Daniel Rivera Guzmán

Si necesitas tramitar o renovar tu licencia de conducir en el Estado de México, esta información te interesa: del 10 al 14 de noviembre, las unidades móviles de licencias recorrerán distintos municipios mexiquenses para acercar este servicio a la población.

Consulta qué días estarán cerca de tu localidad y dónde encontrarás los módulos para realizar tu trámite.

La programación contempla unidades para licencias de servicio particular y público, además de las Caravanas Itinerantes.

¿Dónde estarán las unidades móviles para obtener tu licencia de conducir esta semana?

Los módulos visitarán municipios como Ecatepec, Naucalpan, Tultitlán, Cuautitlán y Chimalhuacán; revisa el calendario por fecha para identificar la sede que te corresponde y sus horarios de atención.

Unidades móviles Edomex: ubicaciones del 10 al 14 de noviembre

Martes 10 de noviembre

Licencias de servicio público

  • Nezahualcóyotl: Calle Adolfo López Mateos 503, colonia Benito Juárez.
  • Tepotzotlán: Frente al Palacio Municipal.
  • Tlalmanalco: Prolongación Soledad, esquina con avenida Morelos.
  • Amanalco: Frente al Palacio Municipal.
  • Cuautitlán: Frente al Palacio Municipal.
  • Timilpan: Frente al Palacio Municipal.

Licencias de servicio particular

  • Tultitlán: Centro Cultural Ágora Elena Poniatowska.
  • Toluca: Frente a la Delegación de San Pedro Totoltepec.
  • Chimalhuacán: Monumento al Chimalli.
  • Tultepec: Avenida Dos de Marzo, esquina con calle Aguascalientes.
  • Amanalco: Frente al Palacio Municipal.
  • Cuautitlán: Frente al Palacio Municipal.
  • Timilpan: Frente al Palacio Municipal.

Caravanas Itinerantes por la Justicia Social

  • Amanalco: Frente al Palacio Municipal.
  • Cuautitlán: Frente al Palacio Municipal.
  • Timilpan: Frente al Palacio Municipal.

Miércoles 11 de noviembre

Licencias de servicio público

  • Huehuetoca: Frente al Palacio Municipal.
  • Polotitlán: Frente al Palacio Municipal.
  • Naucalpan: Plaza Revolución.
  • Timilpan: Frente al Palacio Municipal.
  • Amanalco: Frente al Palacio Municipal.
  • Cuautitlán: Frente al Palacio Municipal.

Licencias de servicio particular

  • Tultitlán: Centro Cultural Ágora Elena Poniatowska.
  • Apaxco: Frente al Palacio Municipal.
  • Chimalhuacán: Monumento al Chimalli.
  • Tultepec: Avenida Dos de Marzo, esquina con calle Aguascalientes.
  • Timilpan: Frente al Palacio Municipal.
  • Amanalco: Frente al Palacio Municipal.
  • Cuautitlán: Frente al Palacio Municipal.

Caravanas Itinerantes por la Justicia Social

  • Timilpan: Frente al Palacio Municipal.
  • Amanalco: Frente al Palacio Municipal.
  • Cuautitlán: Frente al Palacio Municipal.

Jueves 12 de noviembre

Licencias de servicio público

  • Morelos: Frente al Palacio Municipal.
  • Amanalco: Frente al Palacio Municipal.
  • Cuautitlán: Frente al Palacio Municipal.
  • Huehuetoca: Frente al Palacio Municipal.
  • Polotitlán: Frente al Palacio Municipal.
  • Naucalpan: Plaza Revolución.

Licencias de servicio particular

  • Chimalhuacán: Monumento al Chimalli.
  • Tultepec: Avenida Dos de Marzo, esquina con calle Aguascalientes.
  • Toluca: Explanada frente a la parroquia de Jicaltepec Cuexcontitlán.
  • Tultitlán: Centro Cultural Ágora Elena Poniatowska.
  • Morelos: Frente al Palacio Municipal.
  • Amanalco: Frente al Palacio Municipal.
  • Cuautitlán: Frente al Palacio Municipal.

Caravanas Itinerantes por la Justicia Social

  • Morelos: Frente al Palacio Municipal.
  • Amanalco: Frente al Palacio Municipal.
  • Cuautitlán: Frente al Palacio Municipal.

Viernes 13 de noviembre

Licencias de servicio público

  • Temascalzingo: Frente al Palacio Municipal.
  • Polotitlán: Frente al Palacio Municipal.
  • Naucalpan: Plaza Revolución.
  • Morelos: Frente al Palacio Municipal.
  • Amanalco: Frente al Palacio Municipal.
  • Cuautitlán: Frente al Palacio Municipal.

Licencias de servicio particular

  • Chimalhuacán: Monumento al Chimalli.
  • Tultepec: Avenida Dos de Marzo, esquina con calle Aguascalientes.
  • Apaxco: Frente al Palacio Municipal.
  • Tultitlán: Centro Cultural Ágora Elena Poniatowska.
  • Morelos: Frente al Palacio Municipal.
  • Amanalco: Frente al Palacio Municipal.
  • Cuautitlán: Frente al Palacio Municipal.

Caravanas Itinerantes por la Justicia Social

  • Morelos: Frente al Palacio Municipal.
  • Amanalco: Frente al Palacio Municipal.
  • Cuautitlán: Frente al Palacio Municipal.

Sábado 14 de noviembre

Licencias de servicio público

  • Cuautitlán: Frente al Palacio Municipal.
  • Morelos: Frente al Palacio Municipal.
  • Amanalco: Frente al Palacio Municipal.

Licencias de servicio particular

  • Cuautitlán: Frente al Palacio Municipal.
  • Morelos: Frente al Palacio Municipal.
  • Amanalco: Frente al Palacio Municipal.

Caravanas Itinerantes por la Justicia Social

  • Cuautitlán: Frente al Palacio Municipal.
  • Morelos: Frente al Palacio Municipal.
  • Amanalco: Frente al Palacio Municipal.

Horarios de atención: Las unidades móviles de licencias de servicio público y particular recibirán documentos de 09:00 a 17:30 horas, con servicio hasta las 18:00 horas; mientras que las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social atenderán de 09:00 a 15:00 horas.

Licencia Edomex 2026: precios y requisitos para realizar el trámite

Si vas a aprovechar las unidades móviles para obtener tu licencia de conducir en el Estado de México, primero revisa cuánto cuesta y qué documentos debes llevar.

La licencia tipo A para automovilistas y la tipo C para motociclistas tienen un precio de 777 pesos; la tipo E para chofer particular cuesta mil 17 pesos. También hay permisos provisionales para menores y duplicados, con tarifas de 777, 3 mil 694 y 525 pesos, respectivamente.

¿Qué documentos necesitas para tramitar tu licencia?

Prepara tu acta de nacimiento o carta de naturalización, CURP certificada, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y comprobante de pago.

Si es tu primera licencia, deberás aprobar el examen del Reglamento de Tránsito; para renovar, presenta tu licencia anterior.

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