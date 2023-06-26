“Queríamos protestar, no derrocar al Gobierno”, dice líder de grupo Wagner

El líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, reapareció este lunes tras el motín contra el gobierno de Rusia y afirmó que los mercenarios solo querían protestar, no derrocar al gobierno de Rusia, encabezado por Vladimir Putin.

En un audio difundido en un chat de Telegram, Prigozhin defendió el papel de sus tropas, a quienes calificó como los combatientes más efectivos en todo Rusia, incluso por encima del Ejército que inició la invasión de Ucrania.

"Queríamos protestar, no derrocar al Gobierno... Mostramos una clase magistral, como debió haber sido el 24 de febrero de 2022. No teníamos el objetivo de derrocar al régimen existente y al gobierno legalmente electo”, declaró el líder del grupo Wagner.

Prigozhin insiste, "Rusia atacó campamento Wagner"

Yevgeny Prigozhin insistió en acusar al Ministerio de Defensa de ordenar un ataque contra un campamento Wagner en el que algunos de sus combatientes habrían muerto por el impacto de misiles y luego con helicópteros artillados.

Este, según sus palabras, fue el detonante para iniciar un ingreso armado con dirección a Moscú, pero nuevamente manifestó que era una protesta, no un intento de Golpe de Estado. "El objetivo de la marcha era evitar la destrucción de Wagner, fue una marcha de la justicia", declaró.

Wagner y Moscú acuerdan cesar hostilidades

El fin de semana, los mercenarios de Wagner acordaron con el gobierno de Vladimir Putin cesar las hostilidades en Rusia tras avanzar por algunas provincias como parte de un mitin en contra del Ministerio de Defensa.

De acuerdo con Yevgeny Prigozhin, la decisión se tomó para evitar un derramamiento de sangre, pero no compartió detalles sobre el pacto alcanzado con el Kremlin de Moscú.

En su avance, el grupo Wagner llevó hasta Rostov, ciudad que capturaron antes de iniciar una caravana armada en la que trasladaron tanques, camiones blindados y miles de soldados. En Moscú, el Ministerio de Defensa desplegó miles de soldados ante la llegada de los mercenarios, pero un acuerdo frenó un eventual combate.