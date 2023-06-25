Mercenario de Wagner dan marcha atrás para evitar “derramamieto de sangre” en Rusia

Los mercenarios de Wagner que recorrieron la mayor parte del camino hacia Moscú comenzaron a retroceder, desescalando un importante desafío al presidente de Rusia, Vladimir Putin, en un movimiento que su líder dijo que evitaría el derramamiento de sangre.

Yevgeny Prigozhin, antiguo aliado de Vladimir Putin y fundador de grupo paramilitar Wagner, dijo que sus hombres habían llegado a 200 km de la capital de Rusia. Anteriormente, Moscú había desplegado soldados para preparar su llegada y había pedido a los residentes que evitaran salir a la calle.

Los mercenarios de Wagner capturaron la ciudad de Rostov, a cientos de kilómetros al sur, antes de correr el país en caravana, transportando tanques y camiones blindados y rompiendo las barricadas levantadas para detenerlos.

El sábado por la noche, los combatientes de Wagner cargaron tanques en remolques y comenzaron a retirarse del cuartel militar de Rostov que habían tomado.

En 24 horas llegamos a menos de 200 km de Moscú. En este tiempo no derramamos ni una sola gota de sangre de nuestros combatientes. Yevgueni Prigozhin / Líder grupo Wagner

"Comprendiendo (...) que se derramará sangre rusa por un lado, estamos dando la vuelta a nuestras columnas y regresando a los campamentos de campaña según lo previsto", dijo Yevgueni Prigozhin, líder del grupo paramilitar Wagner.

La oficina de Alexander Lukashenko dijo que la decisión de detener el movimiento de los mercenarios de Wagner fue negociada por el presidente de Bielorrusia, con la aprobación de Vladimir Putin, a cambio de garantías para su seguridad.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que el propio Prigozhin se trasladará a Bielorrusia en virtud del acuerdo. Peskov dijo que Alexander Lukashenko se había ofrecido a mediar porque conocía personalmente al líder mercenario desde hacía unos 20 años.

‼️ At 9 p.m. tonight, the Presidents 🇧🇾🇷🇺 spoke again by phone.



The President of #Belarus #Lukashenko informed the President of #Russia about the results of negotiations w/ the leader of the Wagner Group.



The 🇷🇺 President #Putin thanked his 🇧🇾 counterpart for the work done pic.twitter.com/2Uz92jYcBm — Belarus MFA 🇧🇾 (@BelarusMFA) June 24, 2023

¿Wagner puso en aprietos a las fuerzas armadas de Rusia?

La insurrección relámpago de Wagner pareció desarrollarse con escasa resistencia de las fuerzas armadas regulares de Rusia, lo que suscita dudas sobre el poder de Vladimir Putin en un país que posee un arsenal nuclear, incluso después de la brusca detención del avance de Wagner.

Anteriormente, Prigozhin dijo que lo que denominó una "marcha por la justicia" pretendía destituir a los mandos corruptos e incompetentes de Rusia a los que culpa de errores en la guerra de Ucrania.

En un discurso televisado desde el Kremlin, Vladimir Putin dijo antes que la rebelión de los Wagner ponía en peligro la propia existencia de Rusia.

"Estamos luchando por la vida y la seguridad de nuestro pueblo, por nuestra soberanía e independencia, por el derecho a seguir siendo Rusia, un Estado con una historia milenaria", dijo Putin, prometiendo castigar a quienes "prepararon una insurrección armada".

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que la revuelta de Wagner, que provocó una oleada de llamadas de alto nivel entre líderes occidentales, puso de manifiesto la agitación en Rusia.

"Hoy el mundo puede ver que los amos de Rusia no controlan nada. Y eso significa nada. Simplemente un caos total. Ausencia de toda previsibilidad", dijo Volodímir Zelenski.