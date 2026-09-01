VIDEO | “Ahí está llegando el narcosenador”: Lilly Téllez encara a Inzunza tras 124 días de ausencia

Después de 124 días de ausencia presencial en el Senado, Enrique Inzunza regresó a su escaño y se encontró con Lilly Téllez, la senadora que no iba a a dejar pasar desapercibidad su milagrosa aparición.

Con el teléfono en mano y desde el propio recinto legislativo, Téllez siguió la llegada de Inzunza y comenzó a transmitir el momento en redes sociales.

“Ahí está llegando el narcosenador (...) Aquí está ocupando un escaño el brazo legislativo del crimen organizado”, afirmó la senadora.

VIDEO: Lilly Téllez va directamente contra Inzunza en el Senado

La senadora mostró en video a Inzunza dentro del Senado y cuestionó que pudiera regresar a ocupar su escaño después de permanecer durante meses sin presencia en las sesiones.

“Es un insulto para México que este narcocenador esté sentado aquí en el escaño”, expresó.

Téllez también dirigió sus críticas hacia integrantes de Morena a quienes acusó de respaldar políticamente a Inzunza.

En particular, mencionó a Adán Augusto López y a Alejandro Esquer, además de referirse a otros legisladores que, según su señalamiento, permanecen cercanos al senador sinaloense.

Aquí voy a encarar al narcosenador Inzunza: vean el cinismo del brazo legislativo del crimen organizado: pic.twitter.com/xNogZ6K0Bh — Lilly Téllez (@LillyTellez) September 1, 2026

La panista incluso llamó la atención sobre un momento en el que otros legisladores se acercaron a Inzunza.

“Aquí está abrazando a Insunza para que vean cómo se hacen los acuerdos criminales en México”, afirmó.

Nuevamente, se trata de una interpretación y acusación expresada por Téllez en el video; el material por sí mismo no acredita que el saludo mostrado constituyera un acuerdo criminal.

Téllez también cuestiona a Morena por el respaldo a Inzunza

Durante su transmisión, la senadora acusó a integrantes del partido de proteger políticamente a Inzunza.

“Morena lo está defendiendo”, afirmó, al tiempo que señaló a Adán Augusto López y a otros legisladores, a quienes responsabilizó políticamente por mantener cercanía con el senador sinaloense.

La crítica de Téllez se produce además después de que Inzunza anunciara su separación de la bancada de Morena y pasara a desempeñarse como senador sin partido.

Fuerza, Lilly. Que los senadores de la “oposición” no te apoyen nos dice mucho sobre por qué el #NarcoPolítico de @InzunzaCazarez salió de su cueva impunemente.



No olvidemos que tiene un historial de señalamientos por acoso a mujeres, (incluso con evidencia en video). No… https://t.co/h8QlrJDoNk — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) September 1, 2026

“México ya es hora de que levante la voz”, advierte Lilly Téllez

Téllez cerró su video con un llamado a no dejar que el caso desaparezca del debate público, sentenció que dará seguimiento al caso Inzunza desde el Senado.

“Yo les voy a seguir dando seguimiento y les voy a seguir diciendo lo que está pasando aquí”, cerró.