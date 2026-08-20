VIDEO: ¡Se echó para atrás! Noroña no rompe su visa americana tras reto de Lilly Téllez

El miércoles nos regaló otro capítulo que pasará a la historia entre el senador Gerardo Fernández Noroña y la panista Lilly Tellez, quienes intercambiaron palabras por la visa americana que le fue retirada al Andy López Beltrán, hijo del expresidente Obrador.

El encontronazo ocurrió durante la sesión de la Comisión Permanente, donde la discusión dejó de lado por unos momentos los discursos formales y terminó convertida en un desafío directo entre ambos legisladores.

Téllez llama a romper visa americana

La tensión comenzó temprano, cuando Lilly Téllez había planteado un reto a los legisladores de Morena: si realmente respaldaban a Andy López Beltrán tras la cancelación de su visa estadounidense, debían demostrarlo entregando o rompiendo sus propios documentos.

La panista incluso llevó una charola y pidió a los morenistas colocar ahí sus visas como una muestra, según su planteamiento, de que su respaldo al hijo del expresidente no se quedaba únicamente en declaraciones.

“Rómpanlas”, fue el desafío que lanzó desde su lugar, mientras cuestionaba a quienes, desde Morena, han criticado la decisión de Estados Unidos y que hoy no fueron capaces de romper sus documentos.

Noroña evade el reto de @LillyTellez



No se atreve a romper su visa en respaldo a Andy pic.twitter.com/o8CXRLRXyN — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 19, 2026

¿Pretextos? Noroña decide no romper su visa americana por esta razón

Fernández Noroña decidió responder al reto mostrando una visa que describió como dorada, según él este documento no tenía nombre, fotografía ni los escudos del gobierno estadounidense para dejar en claro que no le habían retirado la visa americana.

La respuesta no se hizo esperar y senadores le pidieron que se desprendiera de la visa americana, a lo que el morenista dijo que por una lesión en la mano no podía.

“La rompería en este momento, pero no puedo con una mano. Así es que me esperaré a recuperarme”, respondió el morenista.

Sostuvo que no entraría en una provocación y defendió la postura que, desde Morena, han asumido frente a las decisiones del gobierno estadounidense.

El senador habló de defensa de la patria, del pueblo, de la independencia y de la soberanía nacional. También cuestionó lo que consideró una intromisión de Estados Unidos en asuntos relacionados con México y otros países de la región.

Finalmente, acusó a la oposición y al gobierno estadounidense de mantener una ofensiva contra López Obrador, Andy López Beltrán y los hijos del expresidente.