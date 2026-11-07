Un bebé en un congelador en Ourense destapó un secreto familiar de más de veinte años cuando una mujer acudió a limpiar las propiedades de su madre recién fallecida. El hallazgo ocurrió el pasado lunes 2 de noviembre en el municipio de Allariz, al noroeste de España, según adelantó el diario local La Región. La hija bajó al estacionamiento en la planta baja del edificio para revisar la bodega de su mamá y, al levantar la tapa del congelador horizontal, encontró el cuerpo del recién nacido oculto en el frío durante más de dos décadas.

Una mudanza con el cuerpo oculto y pruebas de ADN en Madrid

La Guardia Civil abrió una investigación que el juzgado de Ourense mantiene bajo reserva judicial. Los agentes ya interrogaron al círculo cercano de la antigua dueña para reconstruir la historia familiar y enviaron muestras de ADN a un laboratorio en Madrid con el fin de identificar a los padres biológicos. La policía sospecha que el bebé murió en otro punto de la provincia y que alguien llevó el congelador hasta Allariz con el cuerpo adentro durante una mudanza.

El recién nacido respiró al nacer, pero el delito ya prescribió

Los primeros reportes indican que la criatura nació entre las semanas 32 y 34 de gestación y alcanzó a respirar fuera del vientre materno. Ahora, la autopsia del Instituto de Medicina Legal de Galicia definirá la causa exacta del fallecimiento y aclarará si alguien provocó su muerte o si perdió la vida por falta de cuidados tras el parto.

Sin embargo, el caso enfrenta un límite legal definitivo, ya que según la ley española fija en veinte años el plazo máximo para perseguir delitos contra la vida. Si los forenses confirman que el hecho ocurrió a principios de siglo, cualquier responsable quedará libre de pisar la cárcel.