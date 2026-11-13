La suspensión de operaciones aéreas en Estados Unidos ha generado afectaciones en vuelos desde y hacia México, con reportes de retrasos en algunas terminales. Si tienes un viaje programado, consulta la lista de aeropuertos mexicanos que registran demoras y verifica el estatus de tu vuelo antes de trasladarte a la terminal.

AICM:70 vuelos afectados por suspensión de EU

De acuerdo con el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, las restricciones temporales a las operaciones aéreas ordenadas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) estiman una posible afectación de 70 vuelos programados para hoy viernes 13 de noviembre.

Con el corte a las 17:30 horas, se registrarán 26 vuelos afectados y 4,257 pasajeros.

#AICMInforma:

Debido a las restricciones temporales a las operaciones aéreas ordenadas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), se estima una posible afectación de 70 vuelos programados para este día, considerando las operaciones de todas las aerolíneas… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) November 14, 2026

El AICM recomienda a las personas con vuelos programados entre el AICM y destinos estadounidenses mantener comunicación con su aerolínea para verificar el estatus de su vuelo y conocer posibles modificaciones en su itinerario.

Lista de aerolíneas afectadas por suspensión de vuelos en Estados Unidos

Volaris: La aerolínea informó que, tras las restricciones operativas por las autoridades de aviación en Estados Unidos, algunos de sus vuelos podrían registrar demoras o cancelaciones. Invitaron a las personas que tienen vuelos con ellos hacia o en Estados Unidos a consultar el estatus de su vuelo.

Aeroméxico también dio a conocer que, por disposición de Estados Unidos, todas las operaciones aéreas desde y hacia dicho país se encuentran suspendidas hasta nuevo aviso.

#AeromexicoInforma:Por disposición de la autoridad aeronáutica de Estados Unidos, todas las operaciones aéreas desde y hacia dicho país se encuentran suspendidas hasta nuevo aviso, lo que genera afectaciones en diversos vuelos.



Solicitamos a nuestros pasajeros ingresar a este… — Aeroméxico (@Aeromexico) November 13, 2026

Lista de aeropuertos afectados por disposición de Estados Unidos

Aeropuerto Internacional de Monterrey informó que algunos vuelos internacionales desde y hacia ese país están presentando afectaciones e itinerarios modificados hoy 13 de noviembre.

Grupo Aeroportuario del Pacifico (GAP) indicó que debido a la suspensión nacional de despegues en Estados Unidos, podrían presentarse afectaciones en algunos vuelos.

🚨 Atención comunidad GAP:



Debido a la suspensión nacional de despegues en Estados Unidos, instruida por la Administración Federal de Aviación (FAA), podrían presentarse afectaciones en algunos vuelos desde y hacia ese país.



Si tienes un vuelo programado, te recomendamos… pic.twitter.com/O4NuXJdtTx — Grupo Aeroportuario del Pacífico (@aeropuertosGAP) November 13, 2026

Aeropuerto Internacional de Querétaro informó que los pasajeros con vuelos hacia y desde podrían presentar afectaciones severas en sus vuelos.

✈️ Atención, pasajeros. Se reportan afectaciones en vuelos de llegada y salida del AIQ con destino a Estados Unidos.



Consulta con tu aerolínea el estatus de tu vuelo y mantente atento a nuestros canales oficiales para conocer cualquier actualización. pic.twitter.com/YrM8WemLS5 — AIQ (@AIQ_MX) November 13, 2026

Hasta el momento continúa la suspensión de vuelos en Estados Unidos.