La suspensión de operaciones aéreas en Estados Unidos ha generado afectaciones en vuelos desde y hacia México, con reportes de retrasos en algunas terminales. Si tienes un viaje programado, consulta la lista de aeropuertos mexicanos que registran demoras y verifica el estatus de tu vuelo antes de trasladarte a la terminal.
AICM:70 vuelos afectados por suspensión de EU
De acuerdo con el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, las restricciones temporales a las operaciones aéreas ordenadas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) estiman una posible afectación de 70 vuelos programados para hoy viernes 13 de noviembre.
Con el corte a las 17:30 horas, se registrarán 26 vuelos afectados y 4,257 pasajeros.
El AICM recomienda a las personas con vuelos programados entre el AICM y destinos estadounidenses mantener comunicación con su aerolínea para verificar el estatus de su vuelo y conocer posibles modificaciones en su itinerario.
Lista de aerolíneas afectadas por suspensión de vuelos en Estados Unidos
- Volaris: La aerolínea informó que, tras las restricciones operativas por las autoridades de aviación en Estados Unidos, algunos de sus vuelos podrían registrar demoras o cancelaciones. Invitaron a las personas que tienen vuelos con ellos hacia o en Estados Unidos a consultar el estatus de su vuelo.
- Aeroméxico también dio a conocer que, por disposición de Estados Unidos, todas las operaciones aéreas desde y hacia dicho país se encuentran suspendidas hasta nuevo aviso.
Lista de aeropuertos afectados por disposición de Estados Unidos
- Aeropuerto Internacional de Monterrey informó que algunos vuelos internacionales desde y hacia ese país están presentando afectaciones e itinerarios modificados hoy 13 de noviembre.
- Grupo Aeroportuario del Pacifico (GAP) indicó que debido a la suspensión nacional de despegues en Estados Unidos, podrían presentarse afectaciones en algunos vuelos.
- Aeropuerto Internacional de Querétaro informó que los pasajeros con vuelos hacia y desde podrían presentar afectaciones severas en sus vuelos.
Hasta el momento continúa la suspensión de vuelos en Estados Unidos.