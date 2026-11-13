Ante la suspensión de vuelos nacionales en Estados Unidos, una de las dudas es qué significa esta medida y cómo afecta las operaciones aéreas.

Una orden de suspensión de despegues, también conocida como ground stop, es una institución que mantiene los aviones en tierra e impide que despeguen durante el periodo establecido.

¿Qué es una orden de suspensión de despegues?

Una orden de suspensión de despegues conocido como Ground Stop, es una medida emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA) que obliga a las aeronaves a permanecer en tierra y les impide despegar.

¿Y qué pasa con los aviones que están en el aire? A estos vuelos se les pide que permanezcan en el aire.

Algunas de estas suspensiones afectan únicamente a ciertos tipos de aviones o instalaciones, pero la medida emitida este viernes 13 afecta a todas las aeronaves en Estados Unidos.

¿Cuándo fue la última suspensión de despegues a nivel nacional?

La última suspensión de despegues ocurrió tras la caída de un sistema clave para la seguridad de los pilotos en enero de 2023.

Un contratista que trabajaba para la FAA eliminó involuntariamente archivos relacionados con el sistema de Avisos a los Aviadores, lo que llevó a activar la suspensión de despegues durante un par de horas.

Miles de vuelos fueron cancelados o sufrieron retrasos; en ese momento, el sistema NOTAM, conocido como Aviso a las Misiones Aéreas, proporcionaba a los pilotos información actualizada sobre posibles peligros a lo largo de una ruta de vuelo o en el aeropuerto.

FAA ordena suspensión de vuelos en Estados Unidos

Este viernes 13 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó que todos los vuelos en Estados Unidos permanecerán en tierra hasta nuevo aviso.

“Debido a circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad”, dio a conocer la Administración Federal de Aviación (FAA).

La presunta causa no estaba clara de inmediato, pero la medida se produce tras reportarse fallos en las frecuencias de comunicación en algunas partes del país.