¿Se va la tormenta tropical Amanda? Esta es la lista de estados afectados en México

Las lluvias continuarán presentándose en diversos estados de México debido a la interacción de varios sistemas meteorológicos. Aunque la tormenta tropical Amanda no afectará directamente al territorio nacional, otros fenómenos mantendrán condiciones propicias para lluvias de diferente intensidad. Conoce si tu estado se encuentra entre los que registrarán precipitaciones en los próximos días.

Lista de estados afectados por fuertes lluvias

Aunque Amanda se ubique frente a las costas del noroeste de México, su amplia circulación puede favorecer el ingreso de humedad hacia diversas regiones del país. Esta situación podría contribuir al desarrollo de lluvias en estados del occidente, centro y bajío.

La mañana de este miércoles se formó la #TormentaTropical #Amanda, la primera de la temporada en la cuenca del Pacífico.



Su centro se localiza a 2,375 al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, en #BajaCaliforniaSur.



Debido a su distancia y trayectoria, no generará efectos en el… pic.twitter.com/wEqyJ6Ywir — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 3, 2026

Huatulco, Oaxaca

Miércoles 3 de junio: lluvia por la tarde y noche con 60% de probabilidad.

Jueves 4 de junio: lluvias por la tarde con 80% de probabilidad.

Viernes 5 de junio: 80% de probabilidad de lluvia por la tarde.

Sábado 6 de junio: lluvia con 80% de probabilidad por la tarde y un 60% por la la noche.



Tepic, Nayarit

Miércoles 3 de junio: lluvia por la tarde y noche con 80% de probabilidad.

Jueves 4 de junio: se esperan lluvias todo el día.

Viernes 5 de junio: se esperan lluvias todo el día con un 80% de probabilidad.

Sábado 6 de junio: lluvia con 60% de probabilidad por la tarde.

Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco

Miércoles 3 de junio al viernes 5: se esperan lluvias todo el día con un 90% de probabilidad.

Sábado 6 de junio: se espera un cielo despejado por la tarde y por la noche mayormente nublado.

Manzanillo, Colima

Del miércoles 3 de junio al sábado 6, se espera que las lluvias permanezcan durante 4 días afectando la tarde y la noche.

Guanajuato, Guanajuato

Para este estado, se espera que del miércoles 3 de junio al sábado 6, las lluvias esten presentes durante todo el día.



Ciudad Acuña, Coahuila

Miércoles 3 de junio: lluvia por la tarde y noche con 70% de probabilidad.

Jueves 4 de junio: se esperan lluvias todo el día.

Viernes 5 de junio: se esperan lluvias todo el día con un 80% de probabilidad.

Sábado 6 de junio: lluvia con 70% de probabilidad por la mañana.

Monterrey, Nuevo León

Del miércoles 3 de junio al 6, se espera que las lluvias permanezcan durante la mañana, la tarde y la noche.

Reynosa, Tamaulipas

Para este estado, del miércoles 3 de junio al 6, se espera que las lluvias permanezcan durante la mañana, la tarde y la noche.

¿Qué trayectoria tiene el ciclón "Amanda"?

El centro del ciclón está a dos mil kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, punta de Baja California. La velocidad con la que cuenta ahorita es de 13 kilómetros por hora con dirección al noroeste, lo que quiere decir que su ruta la lleva cada vez más adentro del agua del océano Pacífico, quedándose de espaldas a las playas y puertos de la república mexicana.