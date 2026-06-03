¿Cuántos huracanes se esperan este 2026? Uno-E podría convertirse en tormenta tropical en 36 horas

¿Cuántos huracanes se esperan este año? La temporada de ciclones tropicales 2026 en el océano Pacífico comenzó con la formación de la Depresión Tropical Uno- E, el primer sistema de este tipo en el año. Se espera que se formen alrededor de 35 ciclones entre el Pacífico y el Atlántico.

Depresión Tropical Uno-E podría intensificarse a tormenta en 36 horas

De acuerdo con los reportes meteorológicos de la Comisión Nacional del Agua, el fenómeno Uno-E se localiza a 2.335 kilómetros de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y mantiene una trayectoria que, por ahora, lo mantiene lejos del territorio nacional.

Se espera que las proyecciones de Uno-E se intensifiquen a una tormenta tropical en las próximas 36 horas. Sin embargo, debido a la distancia en la que se encuentra y a su evolución, no representa peligro alguno para México ni se esperan afectaciones en el corto plazo.

Se ha formado la #DepresiónTropical Uno-E en el océano #Pacífico, siendo el primer #CiclónTropical de la temporada. Debido a su distancia y trayectoria, no representa un peligro para #México.



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Este sistema marca el arranque de una temporada de huracanes que, según las previsiones, podrían registrarse al rededor de 35 ciclones tropicales en conjunto entre el Pacífico y el Atlántico.

Por ahora, Uno-E se mantiene como un fenómeno en monitoreo, sin impacto directo en el país, pero como el primer indicio de la actividad que se espera en los próximos meses.

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Nombres de los ciclones tropicales del Pacífico

En caso de que la Depresión Tropical Uno-E alcance la categoría de tormenta tropical en las próximas 36 horas, el primer sistema en recibir nombre en el Pacífico será Amanda; el segundo, si logra desarrollarse frente a las costas de Oaxaca y Guerrero, será denominado Boris.

La lista oficial para esta temporada contempla los nombres Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Fausto, Genevieve, Hernan, Iselle, Julio, Karina, Lowell, Marie, Norbert, Odalys, Polo, Rachel, Simon, Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda y Zeke, los cuales se asignan conforme se formen los distintos sistemas ciclónicos.