“Estamos devastados”, Liz Truss sobre la muerte de la Reina Isabel II

Liz Truss, primera ministra de Reino Unido, envió un mensaje a la nación tras la muerte de la Reina Isabel II y aseguró que “estamos devastados” por la noticia.

La primera Ministra de Reino Unido agradeció al Reinado de Isabel II por convertir a al país en una de las naciones más fuertes de Europa. Agregó que la Reina vivió “con estabilidad y fortaleza hasta el último momento”.

Reina Isabel II hizo de Reino Unido una nación fuerte: Liz Truss

“Su vida fue de servicio. Fue amada y admirada por todo Reino Unido y el mundo. La Reina Isabel II fue un gran ejemplo para todos”.

Añadió que toda la mancomunidad se reunirá para celebrar el servicio de la Reina Isabel II durante 70 años y despedir a su monarca: “es un día de gran pérdida. La Reina Isabel deja un gran legado”, afirmó la primera ministra Liz Truss.

Finalmente, en su mensaje Liz Truss, pidió a Reino Unido mantenerse juntos para darle la bienvenida al sucesor de la Reina Isabel, su hijo el príncipe Carlos.

“Tenemos que unirnos como pueblo para ayudarle con esta responsabilidad que ahora tiene (Carlos), le ofrecemos nuestra lealtad y devoción, así como su madre se comprometió tantas veces con las personas hasta su muerte. Dios salve al rey”. finalizó Liz Truss su mensaje.

Reina Isabel II nombra a Liz Truss primera ministra de Reino Unido

Unos días antes de la muerte de la Reina Isabel II, la monarca nombró a Liz Truss como la nueva primera ministra de Reino Unido tras la renuncia de Boris Johnson.

Liz Truss voló a la casa escocesa de la familia real para recibir el cargo de la Reina Isabel II, de 96 años de edad, de formar gobierno.

Tras el nombramiento oficial de la Reina Isabel II, Liz Truss se convirtió en la nueva líder del Partido Conservador de Reino Unido.

“La Reina Isabel II recibió hoy en audiencia a la diputada Liz Truss, pidiéndole que formara una nueva Administración (…) La Sra. Truss aceptó la oferta de Su Majestad y fue nombrada Primera Ministra y Primera Lord del Tesoro”, compartió el Palacio de Buckingham a través de Twitter el martes.

