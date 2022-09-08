El Príncipe Carlos hereda el trono tras muerte de la Reina Isabel

La Reina Isabel II estuvo al frente de Reino Unidos y 15 países de la Mancomunidad Británica por más de 70 años, convirtiéndose en la monarca más longeva en la historia de Inglaterra; sin embargo, tras la muerte de la Reina isabel, el trono debe tener un nuevo Rey. Su hijo, el Príncipe Carlos de Gales, es el primero en la línea de sucesión británica.

¿Cómo sigue la línea de sucesión y por qué Carlos es el siguiente Rey?

De acuerdo con la página de la familia real británica, la línea de sucesión británica al trono está organizado por la descendencia y el estatuto parlamentario, por ello, el Príncipe Carlos de Gales e hijo mayor de Isabel II es el siguiente para gobernar.

"I can only wish each and everyone of you every possible success and good fortune as you embark on your future service to this nation. We are fortunate indeed to be able to rely on you…"



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Así continúa la línea de sucesión:

Carlos, Príncipe de Gales

La línea de sucesión para la monarquía británica marca que tras la muerte de la Reina Isabel II, el hijo mayor será quien herede el trono, por lo que será el Príncipe Carlos, de 73 años de edad, quien quede al frente de Reino Unido.

William, Duque de Cambridge

El segundo en la línea de sucesión es William, duque de Cambridge, y el hijo mayor del Príncipe Carlos y la Princesa Diana.

Jorge, príncipe de Cambridge

En la tercera línea de sucesión se encuentran los hijos del Duque William con Catalina. El primero en poder ascender al trono de la monarquía británica sería Jorge, el primogénito; después se contemplarían a Carlota y Luis

¿Quién es Carlos, heredero al trono de Reino Unido tras la muerte de la reina Isabel?

El Príncipe Carlos de Gales, es hijo mayor de la Reina y el Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo, nació en el Palacio de Buckingham el 14 de noviembre de 1948.

El Príncipe Carlos fue el primer niño en presenciar la coronación de su madre como soberana. La princesa Ana no asistió a la ceremonia por considerarla demasiado joven. Además, Carlos recibió una invitación especial para niños pintada a mano para la coronación de su madre.

Carlos fue investido Príncipe de Gales por la Reina el 1 de julio de 1969 en una ceremonia realizada en el Castillo de Caernarfon.

El Príncipe Carlos de Gales se casó con Lady Diana Spencer el 29 de julio de 1981, en la Catedral de San Pablo. Con Lady Di tuvo dos hijos: los príncipes William y Harry.

🇨🇦 Further details about The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall’s Spring Tour to Canada have been announced.



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El matrimonio entre el Príncipe Carlos y Lady Di se disolvió en 1996, sin embargo, ella siguió siendo considerada miembro de la familia real y continuó viviendo en el Palacio Kensington, hasta que la Princesa murió en un accidente automovilístico en París el 31 de agosto de 1997.

El 9 de abril de 2005, el Príncipe Carlos de Gales se volvió a casar, ahora con Camilla Parker Bowles en una ceremonia civil en Guildhall, Windsor. Después de la boda, la Sra. Parker Bowles pasó a ser conocida como Su Alteza Real la Duquesa de Cornualles.

