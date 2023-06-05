Dos vuelos privados con migrantes llegan a Sacramento, California

California investiga la llegada de dos vuelos privados, que sin previo aviso aterrizaron en Sacramento, la capital del estado con docenas de migrantes a bordo. El sábado pasado llegó el primer avión, con 12 hombres y cuatro mujeres procedente de Nuevo México aunque habrían salido de El Paso, Texas en autobús hacia Nuevo México donde abordaron el vuelo. Según los primeros reportes, los migrantes son originarios de Colombia y Venezuela. El gobernador de California, Gavin Newsom dijo en un comunicado que los migrantes fueron "abandonados en la puerta de una iglesia local".

El fiscal del estado, Rob Bonta aseguró que se evalúa fincar responsabilidades contra quienes transportaron a este grupo que habrían sido engañados con falsas promesas, de trabajo y refugio, de hecho traían documentación supuestamente del gobierno de Florida.

En su comunicado el fiscal dijo que California y la comunidad de Sacramento recibirán a éstas personas con la compasión, respeto y compasión que necesitan tras pasar por ésta experiencia.

Los migrantes que llegaron a Sacramento, ya había pasado su primera entrevista de solicitud de asilo que constata su miedo creíble para abandonar su país y fueron liberados en Texas.

No es la primera vez que ocurre

A finales del año pasado el gobierno de Florida envió dos aviones con migrantes a Martha´s Vineyard. Este hecho se suma a los constantes envíos de migrantes que ha hecho el gobernador de Texas, Greg Abbott a distintas ciudades santuario, alegando que si esas ciudades están abiertas a la migración, entonces ellos deben hacerse responsables de los mismos. Tan sólo en septiembre pasado Abbott envió a un centenar de migrantes a Washington DC, y los dejaron cerca de la casa de la Vicepresidenta, Kamala Harris

Ésta situación ha saturado los refugios para migrantes en distintas ciudades del país

Flo

rida se prepara para la entrada en vigor de una ley que criminaliza la migración

El primero de julio, entrará en vigor de ley SB 1718 en el estado de Florida, una ley promovida por el gobernador Ron DeSantis que castiga la migración. La ley prevé severos castigos que incluyen penas de prisión no solo a los migrantes ilegales sino también a quienes les den trabajo, los transporten. La autoridad local puede pedir documentos a las personas en cualquier momento, sin que necesariamente hayan cometido alguna infracción