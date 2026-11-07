El frente frío 4 continúa afectando el clima de México y este domingo 8 de noviembre no se salva. Efectos que podrían dejar lluvias y bajas temperaturas en México. Si tienes actividades o planeas salir, consulta la lista de los estados que se verán afectados.

Si te preguntas por qué hace tanto frío, la respuesta es el frente frío número 4 que es impulsado por una masa de aire frío a una velocidad aproximadamente entre 40 y 60 km/h.

Lista de estados afectados por el frente frío número 4 en México

Para este día, el sistema frontal núm. 4 se mantendrá estacionario sobre el oriente del territorio nacional extendiéndose hasta el golfo de México, el cual interaccionará con un canal de baja presión, propiciando lluvias puntuales intensas en zonas de:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Además, un canal de baja presión en el sureste del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciarán chubascos con lluvias puntuales fuertes el occidente, centro, sur y sureste de la República Mexicana

¿Cuánto tiempo durará el frente frío 4 en México?

¡Saca la chamarra! De acuerdo con la Comisión Nacional de Agua (Conagua) este fenómeno puede tener una duración de entre 5 a 7 días en nuestro país, dejando un enfriamiento del aire en todos los estados en los que se presenta.

El frío puede durar aproximadamente hasta el 13 de noviembre. Recuerda que en el mes de noviembre se esperan 8 frentes fríos.

Los efectos que dejará el frente frío número 4 serán:

Bajas temperaturas

Lluvias

Nevadas

Oleaje

Viento

Recuerda utilizar una chamarra para protegerte del clima. En noviembre todavía quedan 4 frentes fríos que estarán afectando a varios estados del país.