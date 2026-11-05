Hace frío, ¿verdad? A pesar de que se sienta calor en gran parte de México, el frente frío número 4 golpeará a varios estados; conoce cuánto tiempo durará y cuáles son los efectos que se esperan.

Este sistema es una masa de aire polar, que se combina con varios fenómenos meteorológicos que provocarán lluvias y bajas temperaturas.

¿Cuánto tiempo puede durar el frente frío 4 en México?

Si te preguntas por qué hace tanto frío en las noches o en las mañanas, la respuesta es el frente frío número 4 que es impulsado por una masa de aire frío a una velocidad aproximadamente entre 40 y 60 km/h.

Pero ¿cuánto tiempo durará el frente frío 4? De acuerdo con la Comisión Nacional de Agua (Conagua) este fenómeno puede tener una duración de entre 5 a 7 días en nuestro país, dejando un enfriamiento del aire en todos los estados en los que se presenta.

El frío puede durar aproximadamente hasta el 13 de noviembre. Recuerda que en el mes de noviembre se esperan 8 frentes fríos.

En nuestro #VideoPronóstico te compartimos las condiciones del tiempo que se esperan esta noche y mañana viernes en #México. ¡Buenas noches! pic.twitter.com/ZnfmLa6eHF — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 6, 2026

¿Cuáles serán los efectos del frente frío 4?

Los efectos que dejará el frente frío número 4 serán:

Bajas temperaturas

Lluvias

Nevadas

Oleaje

Viento

Cuando el viento corre de norte a sur, en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, cambia de nombre; ya no es frente frío, se le conoce como evento Norte.

Estados afectados por el frente frío 4

Se espera que este fenómeno deje temperaturas mínimas de -5 a 0 grados en 8 estados de México:

Zonas serranas de Baja California

Chihuahua

Durango

Zonas serranas de Sonora

Zacatecas

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Y los vientos y el oleaje se pondrán intensos en gran parte de México: