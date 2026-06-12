La caída de los árboles por las lluvias pueden provocar daños en los vehículos ¿qué hacer y quién paga?

Las lluvias de los últimos días han provocado la caída de varios árboles, causando afectaciones a la energía eléctrica, la telefonía, la circulación y vehículos. Si tu automóvil resultó dañado por uno de estos incidentes, te explicamos qué hacer y quién debe de responder por los daños.

¿Quién debe pagar si un árbol cae sobre tu vehículo?

La responsabilidad depende de las circunstancias en las que ocurre el incidente. Si el árbol se encontraba en la vía pública y hay suficientes pruebas para demostrar que estaba en mal estado o que no recibió el mantenimiento adecuado por parte de las autoridades, el propietario del vehículo puede presentar una reclamación para solicitar una indemnización.

En la Ciudad de México, las autoridades han reconocido la posibilidad de compensar a los afectados cuando los daños fueron ocasionados por árboles ubicados en espacios públicos, siempre que se acredite el incidente y se cumpla con el procedimiento correspondiente.

Sin embargo, cuando la caída ocurre en una vía primaria, la responsabilidad puede recaer en el Gobierno de la Ciudad de México. En cambio si sucede en una vía secundaria, la reclamación generalmente debe realizarse ante la alcaldía correspondiente.

#MientrasDormía | "Para qué esperar a un golpe mayor": Vecinos de la Col. Pensil Norte en la Alcaldía Miguel Hidalgo, denunciaron la caída de dos árboles sobre 4 autos tras las fuertes lluvias. Aseguran que tenían más de 6 años metiendo escritos a la delegación advirtiendo el… pic.twitter.com/qzn0ir74Dw — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 12, 2026

Por otro lado, si el árbol se encontraba dentro de una propiedad privada, el dueño del inmueble podría ser responsable de los daños, especialmente si existían riesgos visibles que no fueron atendidos.

Cuando el desplome del árbol es consecuencia de un fenómeno natural extraordinario, como lluvias intensas o fuertes rachas de viento, el caso puede considerarse un hecho fortuito o de fuerza mayor.

En estos escenarios, la reparación suele ser cubierta por el seguro del vehículo, siempre que el propietario cuente con una póliza de cobertura amplia que incluya daños materiales.

Recomendaciones en temporada de lluvias 2026

Las autoridades federales señalan que durante la temporada de lluvias, pueden generar inundaciones o deslaves en caso de vivir en algún cerro o ladera, por lo que recomiendan a los habitantes tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

