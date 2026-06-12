¿Y las autoridades? Vecinos advirtieron del riesgo: Caída de árboles deja autos destrozados y calles bloqueadas en Miguel Hidalgo

Las intensas ráfagas de viento registradas en la Ciudad de México provocaron la caída de árboles en distintos puntos de la alcaldía Miguel Hidalgo, generando afectaciones viales, daños materiales, además de nuevas denuncia ciudadanas por la falta de mantenimiento preventivo del arbolado urbano.

Uno de los incidentes más visibles sucedió sobre la avenida Mariano Escobedo, en el cruce con ferrocarril de Cuernavaca, en donde un árbol colapsó y bloqueó parcialmente la circulación vehicular durante varios minutos. Vecinos y automovilistas dieron aviso a las autoridades, quienes acudieron para acordonar la zona y realizar las labores de retiro. Personal de la alcaldía seccionó ramas y troncos para liberar la vialidad, además de restablecer el tránsito. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

Caída de árboles en CDMX: ¿Qué sucedió en la colonia San Diego Ocoyoacac?

Otro de los casos que generó preocupación se registró en la calle Cañito, en donde un árbol de aproximadamente 20 metros de altura cayó sobre dos vehículos y bloqueo por completo la vialidad.

Habitantes de la colonia San Diego Ocoyoacac se señalaron que desde 2021 habían advertido a las autoridades acerca del riesgo que representaban varios árboles ubicados dentro del predio considerados zona federal. Los vecinos aseguran que realizaron diversos reportes solicitando inspecciones además de trabajos de mantenimiento, pero afirman que no obtuvieron respuesta.

#MientrasDormía | "Para qué esperar a un golpe mayor": Vecinos de la Col. Pensil Norte en la Alcaldía Miguel Hidalgo, denunciaron la caída de dos árboles sobre 4 autos tras las fuertes lluvias. Aseguran que tenían más de 6 años metiendo escritos a la delegación advirtiendo el… pic.twitter.com/qzn0ir74Dw — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 12, 2026

Caída de dos árboles dentro de la unidad habitacional Felipe Carrillo puerto 486

La situación también afectó a los residentes de la unidad habitacional Felipe Carrillo Puerto 846 en la colonia Pencil Norte; dos árboles cayeron sobre cuatro vehículos estacionados dentro del conjunto habitacional, provocando daños materiales, además de generar una alarma entre familias que habitan en el complejo.

Los vecinos señalaron que desde hace tiempo habían solicitado podas preventivas y revisiones técnicas de varios ejemplares considerados de riesgo, sin que hasta ahora se hayan realizado acciones correspondientes.

¿Cuántos árboles caídos atendieron los bomberos?

De acuerdo con la información proporcionada por el Heróico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, las fuertes ráfagas de viento registradas durante las últimas horas obligaron a atender más de 50 reportes de árboles caídos en diferentes puntos de la capital.

Aunque en los incidentes reportados en Miguel Hidalgo no hubo personas lesionados, los habitantes consideran que los hechos evidencian la necesidad de reforzar los programas de inspección y mantenimiento preventivo. Mientras continúan labores de revisión en distintas zonas afectadas, vecinos insisten en que la prevención puede marcar la diferencia entre un susto y una tragedia.