Lluvias e inundaciones en Acapulco: suspenden rutas de transporte por tormenta Simón; implementan zonas de apoyo AQUÍ

Las inundaciones provocadas por las intensas lluvias de la tormenta tropical Simón complicaron la movilidad en Acapulco, Guerrero, este jueves 8 de octubre de 2026, donde la disminución del transporte público dejó a numerosos usuarios esperando una unidad para regresar a sus hogares o continuar sus actividades.

Ante las dificultades para circular por las principales avenidas, corporaciones municipales de seguridad y elementos de la Secretaría de Marina desplegaron unidades oficiales para auxiliar a la población, trasladar a personas que quedaron varadas y apoyar a automovilistas cuyos vehículos resultaron afectados por la acumulación de agua.

¿Dónde hay traslados gratuitos por las lluvias en Acapulco?

La Secretaría de Seguridad Pública municipal mantiene acciones de apoyo en distintos puntos del puerto, principalmente sobre las avenidas Cuauhtémoc, Adolfo Ruiz Cortines y Costera Miguel Alemán, donde la reducción de unidades del transporte público complicó los desplazamientos.

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#Acapulco Colapsa en Puerto de Acapulco, inundaciones y caos https://t.co/IPnIVGMj51 — Jhon 😎 (@Jonatan93294410) October 8, 2026

Entre los sitios identificados para estos apoyos están Las Anclas, la zona de La Garita, Costera 125, la glorieta de la Diana Cazadora y el mercado de artesanías El Pueblito. En estos puntos, los agentes ayudan a los usuarios a abordar patrullas y otros vehículos oficiales para facilitar sus traslados.

Marina auxilia a personas varadas por las inundaciones

Personal de la Secretaría de Marina también activó el Plan Marina para apoyar a los habitantes y visitantes afectados por las lluvias; los elementos navales utilizaron camiones oficiales para movilizar a personas que tenían problemas para llegar a sus destinos y ayudaron a conductores cuyos vehículos quedaron atrapados en zonas inundadas.

Uno de los puntos donde se reportaron estas labores fue Granjas del Marqués, donde los marinos auxiliaron a ciudadanos para abordar las unidades y buscaron poner a salvo automóviles afectados por el agua acumulada.

¿Continuarán las lluvias por la tormenta tropical Simón?

El aviso meteorológico emitido a las 15:00 horas de este jueves indicó que Simón mantenía su desplazamiento frente a las costas de Guerrero, con rumbo hacia estados del occidente de México. En ese reporte se señalaron vientos sostenidos de 110 kilómetros por hora, rachas de hasta 140 kilómetros por hora y una velocidad de avance de nueve kilómetros por hora.

Ante el pronóstico de más precipitaciones durante la jornada, las autoridades recomendaron evitar los desplazamientos innecesarios y no caminar ni conducir por calles inundadas, donde el agua puede ocultar riesgos o arrastrar lodo y otros materiales.