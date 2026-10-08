“Simon” podría tocar tierra dos veces como huracán fuerte en México: estados en mayor alerta por impacto

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene en vigilancia la tormenta tropical “Simon”, ya que se prevé que durante la noche del 8 o madrugada del 9 de octubre evolucione a huracán de categoría 1, muy cerca de México.

Se espera que “Simon” se intensifique rápidamente hasta convertirse en un súper huracán categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, tocando hasta dos veces tierra en territorio nacional.

¿Dónde y cuándo serán los impactos del huracán "Simon"?

Las costas de México están bajo alerta por la cercanía de tres ciclones: dos en el océano Pacífico y uno en el Atlántico.

Si bien el huracán “Isaías” comienza a alejarse del país, la atención se mantiene en los sistemas que avanzan por el Pacífico, pues tanto el huracán “Rachel” y “Simon” se aproximan a territorio mexicano:

Según los modelos de trayectoria del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se prevé que “Simon” tenga su impacto principal en Jalisco como huracán de categoría mayor. Una vez que toque tierra, se podría debilitar pero con un segundo impacto entre Nayarit y Sinaloa.



Primer impacto como ciclón fuerte : sábado 10 de octubre / domingo 11 de octubre

Se pronostica que "Simon" ingrese a tierra principalmente en las costas de Jalisco, cerca de Playa Perula, generando lluvias en Colima, Michoacán y Nayarit.



Segundo impacto: La trayectoria del ciclón apunta hacia un segundo impacto entre Nayarit, Sinaloa o Durango, donde mantendría su potencial de lluvias torrenciales e inundaciones.

¿Qué efectos tendrá en México un huracán de categoría 4?

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, un ciclón de categoría 4 puede provocar daños muy graves, especialmente en las zonas cercanas a la costa.

No solo con lluvias torrenciales, capaces de provocar inundaciones, la crecida de ríos o deslaves en zonas montañosas. También se pueden llegar a esperar vientos de 209 a 251 km/h, que pueden derribar árboles y postes de luz.

Otro de sus efectos podrían ser cortes de electricidad y daños en carreteras, además de problemas de comunicación. Si la actual tormenta tropical “Simon” mantiene la trayectoria pronosticada estos podrían ser sus efectos al momento de tocar tierra en México:



Inundaciones en comunidades costeras y zonas bajas.

Crecida de ríos y arroyos.

Deslaves en carreteras

Vientos peligrosos

Marea de tormenta

¿Cuándo tocará tierra “Rachel” en México?

¡Ojo! Durante el fin de semana, “Rachel” podría convertirse en tormenta tropical y avanzar hacia Baja California, aunque se prevé que posteriormente vaya perdiendo fuerza de manera gradual.

De acuerdo con el pronóstico, su posible impacto se registraría el domingo 11 de octubre, siempre y cuando mantenga una trayectoria y velocidad de desplazamiento similares a las actuales.

El sistema se localiza actualmente a aproximadamente mil 510 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

