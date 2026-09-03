¡Cabo San Lucas bajo el agua! Lluvias intensas provocan inundaciones y daños en Baja California Sur

Las lluvias en Cabo San Lucas provocadas por las bandas externas de la tormenta tropical "Marie" ya generan afectaciones en distintos puntos; las precipitaciones han dejado inundaciones, corrientes en arroyos y problemas para circular por algunas vialidades.

La situación se mantiene este miércoles 2 de septiembre mientras "Marie" continúa fortaleciéndose frente al Pacífico mexicano y existe la posibilidad de que alcance la categoría de huracán durante las próximas horas.

En Cabo San Lucas y San José del Cabo también se reportan rachas de viento y actividad eléctrica, mientras las autoridades mantienen vigilancia en las zonas donde las corrientes pueden representar un riesgo.

Arroyos crecidos complican el paso en Los Cabos

Uno de los principales problemas derivados de las Cabo San Lucas lluvias se encuentra en los cauces que han incrementado su flujo; por ello, las autoridades reforzaron la vigilancia para impedir que vehículos o peatones intenten atravesarlos.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, Juan Antonio Carbajal Figueroa informó en charla con los medios que algunos automóviles han sido arrastrados por las corrientes y que cuerpos de emergencia han participado en rescates de conductores.

Las precipitaciones también han provocado anegaciones y socavones en distintos puntos de Baja California Sur, principalmente en Los Cabos y La Paz.

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#IMPORTANTE | Reportan severas inundaciones en Cabo San Lucas, Baja California Sur, por la fuertes lluvias a causa de la Tormenta Tropical "Marie".https://t.co/BussqVNKN4 pic.twitter.com/4Caa14LhEF — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 3, 2026

"Marie" mantiene las condiciones inestables

Las bandas nubosas de "Marie" están generando lluvias de moderadas a fuertes, acompañadas de viento y actividad eléctrica; su circulación sobre el océano Pacífico continúa favoreciendo el ingreso de humedad hacia Los Cabos.

Ante este escenario, Protección Civil pidió a la ciudadanía el extremar precauciones en calles y avenidas donde puedan formarse escurrimientos o acumulaciones de agua.

Los cuerpos de emergencia también mantienen recorridos preventivos y las autoridades también vigilan las condiciones del mar ante posibles marejadas; mientras continúe la inestabilidad, la recomendación es permanecer en sitios seguros y atender los avisos oficiales.