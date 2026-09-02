Tormenta tropical “Marie” causará intensas lluvias en estos estados: Conoce qué zonas afectará

Este miércoles 2 de septiembre de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional brindó información de la tormenta tropical "Marie" y sus efectos para las próximas horas.

De acuerdo a las autoridades, dicho fenómeno SÍ provocaría intensas lluvias en algunos estados de México.

¿Dónde va a llover por la tormenta "Marie" y cuál es su trayectoria?

¿Dónde está la tormenta tropical "Marie"?

Este fenómeno natural se encuentra del lado del océano Pacífico, específicamente en las costas del estado de Jalisco y a 695 km de la Playa Pérula, perteneciente a dicha entidad.

La tormenta tiene rachas de viento que van de los 30 a 40 km/h con picos de 50 a 70 km/h en el mar.

⚠️🌀 El centro de la #TormentaTropical #Marie, se localiza a 695 km al oeste-suroeste de Playa Pérula, #Jalisco. Su circulación reforzará la probabilidad de #Lluvias en #BajaCalifornia y el occidente del país.



🤓 Más información de este sistema en: https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/EaaknqW221 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 2, 2026

Trayectoria de la tormenta tropical "Marie"

Se espera que "Marie" gane fuerza en las próximas horas mientras va avanzado hacia la península de Baja California.

- Lo que se pronostica es que este miércoles 2 de septiembre suba a huracán categoría 1 en Cabo San Lucas, Baja California.

- Para el jueves 3 de septiembre subiría a huracán categoría 2, igualmente en Cabo San Lucas.

- El viernes 4 y sábado 5 continuará con intensidad categoría 2, aunque ahora ubicándose en Cabo San Lázaro, Baja California Sur.

- Se espera que para el domingo 6 y sábado 7 este baje a huracán categoría 1 en Punta Eugenia, Baja California Sur.

¿En dónde causará lluvias la tormenta tropical "Marie" y cuáles son los efectos en México?

Debido a la circulación de la tormenta tropical "Marie", se activaron alertas en algunos estados de la República Mexicana por lluvias intensas.

Los estados que sufrirán por lluvias fuertes a muy fuertes son Baja California Sur, Jalisco, Nayarit, Colima y Sinaloa.

Igualmente hay focos rojos para los estados que tendrán alto oleaje: Baja California Sur, olas de 2.5 a 3.5 metros de altura, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, olas de 1.5 a 2.5 metros de altura.

Otros fenómenos activos en el océano Pacífico

El huracán "Karina" sigue como un poderoso huracán de Categoría 4 en la escala Saffir-Simpson.

Karina" sigue moviéndose hacia el oeste a mar abierto, por lo que debido a su gran distancia no representa ningún riesgo ni genera efectos en el territorio mexicano.