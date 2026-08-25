¡Aguas con las lluvias! El clima en México tendrá fuertes tormentas este martes; estos estados deben prepararse

El clima en México para este martes 25 de agosto tendrá dos escenarios muy distintos: mientras varias entidades enfrentarán lluvias fuertes a muy fuertes , algunas regiones del norte continuarán con temperaturas que podrían alcanzar hasta 45 grados Celsius ; además, existe posibilidad de granizo, descargas eléctricas, encharcamientos e inundaciones en zonas donde las precipitaciones sean más intensas.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán y Guerrero aparecen entre los estados que deberán prepararse para las precipitaciones más importantes; en contraste, Baja California y Sonora tendrán las temperaturas más elevadas, con registros superiores a los 45 grados en algunas zonas.

¿Dónde lloverá más este martes?

Las lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, se esperan en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero; estas precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

También se pronostican lluvias fuertes en estados como Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Yucatán.

En las zonas donde llueva con mayor intensidad podrían aumentar los niveles de ríos y arroyos, además de presentarse encharcamientos, inundaciones, deslaves y reducción de visibilidad.

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¿En qué estados hará más calor?

El calor continuará siendo otro de los protagonistas del pronóstico; Baja California y Sonora podrían superar los 45 grados, mientras que Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas alcanzarían entre 40 y 45 grados.

También se esperan temperaturas de 35 a 40 grados en entidades como Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Cómo estará el clima en CDMX

En el Valle de México se espera una mañana fresca, con bancos de niebla y temperaturas más bajas en las zonas altas; durante la tarde aumentará la nubosidad y habrá chubascos, además de lluvias fuertes en algunas regiones del Estado de México.

Para la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de entre 12 y 14 grados y una máxima de 23 a 25 grados; en Toluca, los valores oscilarán entre 8 y 10 grados por la mañana y 21 a 23 durante la tarde; el pronóstico también contempla rachas de viento de hasta 40 km/h en la capital.