Lluvias torrenciales provocan severas inundaciones y movilizaciones de emergencia en Pachuca

Lluvias torrenciales acompañadas de granizo provocó encharcamientos severos y complicaciones para circular este martes en Pachuca y Tulancingo, Hidalgo , donde algunas vialidades quedaron prácticamente colapsadas por la cantidad de agua acumulada.

En Pachuca, las lluvias comenzaron alrededor de la 1 de la tarde y se prolongó durante poco más de 40 minutos; el temporal afectó principalmente la zona norte y oeste de la ciudad, así como el área conurbada, mientras que en algunos puntos también se reportaron interrupciones momentáneas en los servicios de electricidad e internet.

Pachuca queda bajo el agua tras la tormenta

La intensidad de la lluvia provocó que los encharcamientos complicaran el desplazamiento de los automovilistas, particularmente en sectores donde el agua se acumuló con rapidez.

Uno de los puntos señalados fue el fraccionamiento Punta Azul, donde conductores buscaban alternativas para poder salir debido a las condiciones de la vialidad; entre las zonas afectadas se mencionó el corredor de Colosio, reportado con circulación colapsada durante la tormenta.

Ante el escenario, elementos de Protección Civil activaron un protocolo de seguridad y realizaron recorridos para auxiliar a personas que quedaron varadas.

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#AlMomento | Las lluvias de esta tarde han provocado inundaciones y encharcamientos en distintos puntos de Pachuca y municipios de la zona metropolitana. 🌧️☔



Elementos de Seguridad Pública y Bomberos mantienen recorridos de vigilancia y apoyo en Pachuca, Mineral de la Reforma y… pic.twitter.com/Elwlsw1v9w — TV Azteca Hidalgo (@Azteca_Hidalgo) September 1, 2026

En Tulancingo, el agua arrastra piedras y ramas

La lluvia también alcanzó al municipio de Tulancingo, donde el agua comenzó a correr por los costados de la carretera México-Tuxpan, particularmente en el tramo correspondiente al corredor de San José.

La corriente arrastró piedras y ramas, una situación que representa un riesgo adicional para quienes utilizan esta vía, debido a que estos materiales pueden encontrarse sobre la superficie de rodamiento y dificultar el paso de los vehículos.

Por ello, se hizo un llamado a los automovilistas para extremar precauciones al circular por la carretera México-Tuxpan, especialmente en el tramo libre ubicado en esta zona del Valle de Tulancingo.

#AlMomento | Las lluvias de esta tarde provocan inundaciones y encharcamientos en distintos puntos de Pachuca.



El bulevar Colosio, a la altura de Palmar, es uno de los puntos más afectados, con vehículos varados y complicaciones para circular.⚠️🌧️ #TvAztecaHidalgo pic.twitter.com/Ed25zklgY7 — TV Azteca Hidalgo (@Azteca_Hidalgo) September 1, 2026

Protección Civil mantiene recorridos tras la lluvia

Mientras las condiciones de circulación se normalizaban, Protección Civil mantenía recorridos para atender a las personas que pudieran necesitar apoyo en Pachuca.

Los reportes disponibles describen afectaciones principalmente relacionadas con encharcamientos y movilidad, además de las interrupciones momentáneas de electricidad e internet señaladas en Pachuca; hasta el momento, la información proporcionada no establece una cifra de personas afectadas ni reporta daños materiales de otra naturaleza.

La recomendación para los conductores es mantener precaución en las zonas donde todavía pueda existir acumulación de agua o presencia de piedras y ramas, particularmente en los puntos señalados de Pachuca y Tulancingo.