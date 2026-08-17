¡Atención! Estas son las 7 alcaldías de CDMX bajo Alerta Amarilla por fuertes lluvias

Si este domingo 16 de agosto de 2026 tienes que salir de casa, toma precauciones, una fuerte lluvia se registra en distintos puntos de la Ciudad de México y las condiciones podrían complicarse durante lo que resta de la tarde y noche.

Ante el pronóstico de precipitaciones fuertes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por intensificación de lluvias y posible caída de granizo en siete alcaldías.

Así que, si estás por salir, lo mejor es revisar las condiciones del clima antes de hacerlo, llevar paraguas o impermeable y considerar que algunos trayectos podrían volverse más complicados por la acumulación de agua.

Alerta Amarilla por lluvias en 7 alcaldías de CDMX hoy 16 de agosto

Si vives o te encuentras en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Magdalena Contreras o Tlalpan, pon especial atención.

Estas son las siete alcaldías que permanecen bajo Alerta Amarilla debido a la posibilidad de lluvias fuertes y caída de granizo durante la tarde y noche.

La alerta contempla principalmente zonas del centro, sur y poniente de la capital, por lo que las autoridades pidieron a los habitantes mantenerse informados y evitar situaciones que puedan ponerlos en riesgo.

Se activa #AlertaAmarilla por intensificación de #lluvias fuertes y posible caída de granizo, para la tarde y noche del domingo 16/08/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan.



Mantente informado.… pic.twitter.com/sPzRGGW6aj — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 16, 2026

¿Qué puede pasar con las fuertes lluvias en CDMX?

Si vas a manejar, considera que la lluvia puede provocar encharcamientos y corrientes de agua en calles y avenidas. Lo que en un principio parece una simple acumulación de agua puede aumentar rápidamente durante una tormenta.

También existe riesgo de caída de ramas, árboles y lonas, por lo que si estás caminando, procura mantenerte alejado de estructuras que puedan representar algún peligro.

Y algo importante: si encuentras una calle con demasiada agua, no intentes cruzarla. Una corriente puede ser más fuerte de lo que aparenta y poner en riesgo tanto a peatones como a automovilistas.

¿Qué hacer si tienes que salir durante la lluvia?

Si tus actividades de este domingo no pueden esperar, procura salir preparado. Lleva paraguas o impermeable y, si utilizas automóvil, maneja con precaución y disminuye la velocidad cuando el pavimento esté mojado.

También es recomendable que evites permanecer debajo de árboles, anuncios, lonas o estructuras que puedan desprenderse debido al viento.

La SGIRPC pidió a la población mantenerse pendiente de la información oficial y atender las recomendaciones de las autoridades ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.