Alerta amarilla en CDMX: Reportan lluvias y fuertes rachas de viento en estas alcaldías
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activó la alerta amarilla por lluvia y rachas de viento en varias alcaldías de la CDMX.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activó la alerta amarilla por lluvia y rachas de viento de hasta 50 a 59 km/h en Coyoacán, Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco.
Además, el propio organismo informó que puede caer granizo en seis demarcaciones de la capital del país, por lo que invitó a seguir las recomendaciones de Protección Civil y mantenerse informado a través de los medios oficiales.
⚠️🍃 Se activa #AlertaAmarilla por intensificación de #vientos con rachas fuertes para la tarde y noche del martes 04/08/2026, en las demarcaciones: @Alcaldia_Coy, @Alc_Iztapalapa, @TlahuacRenace y @XochimilcoAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 4, 2026
Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/JfPDhtyDkd
¿Qué alcaldías están en alerta amarilla en CDMX?
La alerta se mantiene activa en seis alcaldías de la capital por lluvia:
- Coyoacán
- Iztapalapa
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Xochimilco
De acuerdo con la información compartida por las autoridades, se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros.
La dependencia señaló que estas condiciones permanecerán al menos hasta las 21:00 horas de este martes 4 de agosto.
⚠️🌧️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del martes 04/08/2026, en las demarcaciones: @Alcaldia_Coy, @Alc_Iztapalapa, @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 4, 2026
Atiende las recomendaciones… pic.twitter.com/dVdvVpAzSa
Mientras que las alcaldías en alerta amarilla por fuertes rachas de viento son:
- Coyoacán
- Iztapalapa
- Tláhuac
- Xochimilco
Se esperan rachas de viento de 50 a 59 km/h, por lo que se recomienda no subir a azoteas y andamios, además de guardar objetos que pudieran caer.
Recomendaciones para la lluvia
Las autoridades de la CDMX compartieron una serie de recomendaciones para evitar los efectos de la lluvia.
- No tires la basura en la vía pública, ríos o barrancas, el agua puede arrastrarla, tapar alcantarillas y provocar encharcamientos.
- Si cae granizo es importante no permanecer bajo estructuras ligeras, pueden colapsar.
- Recuerda siempre tener a la mano una lámpara, un radio portátil y suficientes pilas, para estar atento a los mensajes de las autoridades.
- Si vives en zonas de barrancas o cauces, determina previamente el camino para llegar a la zona de menor riesgo, donde no llegue el agua.
- Si hay riesgo de deslave o rodamiento de piedras, debes evacuar inmediatamente.
Recomendaciones para manejar bajo la lluvia
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC informó las precauciones que tienen que seguir los automovilistas
- Enciende las luces intermitentes para ver o ser visto.
- Reduce la velocidad y mantén la distancia entre los autos.
- Antes de circular limpia espejos, parabrisas y faros.
- Evita que los vidrios se empañen y pierdas visibilidad.
- No cruces por lugares inundados ya que puedes quedar varado.
- En caso de quedar atascado, pide ayuda al 911.