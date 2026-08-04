Alerta amarilla en CDMX: Reportan lluvias y fuertes rachas de viento en estas alcaldías

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activó la alerta amarilla por lluvia y rachas de viento de hasta 50 a 59 km/h en Coyoacán, Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco.

Además, el propio organismo informó que puede caer granizo en seis demarcaciones de la capital del país, por lo que invitó a seguir las recomendaciones de Protección Civil y mantenerse informado a través de los medios oficiales.

⚠️🍃 Se activa #AlertaAmarilla por intensificación de #vientos con rachas fuertes para la tarde y noche del martes 04/08/2026, en las demarcaciones: @Alcaldia_Coy, @Alc_Iztapalapa, @TlahuacRenace y @XochimilcoAl.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/JfPDhtyDkd — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 4, 2026

¿Qué alcaldías están en alerta amarilla en CDMX?

La alerta se mantiene activa en seis alcaldías de la capital por lluvia:



Coyoacán

Iztapalapa

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

De acuerdo con la información compartida por las autoridades, se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros.

La dependencia señaló que estas condiciones permanecerán al menos hasta las 21:00 horas de este martes 4 de agosto.

Mientras que las alcaldías en alerta amarilla por fuertes rachas de viento son:

Coyoacán

Iztapalapa

Tláhuac

Xochimilco

Se esperan rachas de viento de 50 a 59 km/h, por lo que se recomienda no subir a azoteas y andamios, además de guardar objetos que pudieran caer.

Recomendaciones para la lluvia

Las autoridades de la CDMX compartieron una serie de recomendaciones para evitar los efectos de la lluvia.

No tires la basura en la vía pública, ríos o barrancas, el agua puede arrastrarla, tapar alcantarillas y provocar encharcamientos.

Si cae granizo es importante no permanecer bajo estructuras ligeras, pueden colapsar.

Recuerda siempre tener a la mano una lámpara, un radio portátil y suficientes pilas, para estar atento a los mensajes de las autoridades.

Si vives en zonas de barrancas o cauces, determina previamente el camino para llegar a la zona de menor riesgo, donde no llegue el agua.

Si hay riesgo de deslave o rodamiento de piedras, debes evacuar inmediatamente.



Recomendaciones para manejar bajo la lluvia

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC informó las precauciones que tienen que seguir los automovilistas