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Alerta amarilla en CDMX: Reportan lluvias y fuertes rachas de viento en estas alcaldías

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activó la alerta amarilla por lluvia y rachas de viento en varias alcaldías de la CDMX.

Alerta amarilla por fuertes lluvias en CDMX
Alerta amarilla por fuertes lluvias en CDMX|Azteca Noticias

Escrito por: Eder Martínez

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activó la alerta amarilla por lluvia y rachas de viento de hasta 50 a 59 km/h en Coyoacán, Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco.

Además, el propio organismo informó que puede caer granizo en seis demarcaciones de la capital del país, por lo que invitó a seguir las recomendaciones de Protección Civil y mantenerse informado a través de los medios oficiales.

¿Qué alcaldías están en alerta amarilla en CDMX?

La alerta se mantiene activa en seis alcaldías de la capital por lluvia:

  • Coyoacán 
  • Iztapalapa
  • Milpa Alta
  • Tláhuac 
  • Tlalpan 
  • Xochimilco 

De acuerdo con la información compartida por las autoridades, se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros.

La dependencia señaló que estas condiciones permanecerán al menos hasta las 21:00 horas de este martes 4 de agosto.

Mientras que las alcaldías en alerta amarilla por fuertes rachas de viento son:

  • Coyoacán 
  • Iztapalapa
  • Tláhuac
  • Xochimilco 

Se esperan rachas de viento de 50 a 59 km/h, por lo que se recomienda no subir a azoteas y andamios, además de guardar objetos que pudieran caer.

Recomendaciones para la lluvia

Las autoridades de la CDMX compartieron una serie de recomendaciones para evitar los efectos de la lluvia.

  • No tires la basura en la vía pública, ríos o barrancas, el agua puede arrastrarla, tapar alcantarillas y provocar encharcamientos.
  • Si cae granizo es importante no permanecer bajo estructuras ligeras, pueden colapsar.
  • Recuerda siempre tener a la mano una lámpara, un radio portátil y suficientes pilas, para estar atento a los mensajes de las autoridades.
  • Si vives en zonas de barrancas o cauces, determina previamente el camino para llegar a la zona de menor riesgo, donde no llegue el agua.
  • Si hay riesgo de deslave o rodamiento de piedras, debes evacuar inmediatamente.

Recomendaciones para manejar bajo la lluvia

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC informó las precauciones que tienen que seguir los automovilistas

  • Enciende las luces intermitentes para ver o ser visto.
  • Reduce la velocidad y mantén la distancia entre los autos.
  • Antes de circular limpia espejos, parabrisas y faros.
  • Evita que los vidrios se empañen y pierdas visibilidad.
  • No cruces por lugares inundados ya que puedes quedar varado.
  • En caso de quedar atascado, pide ayuda al 911.
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