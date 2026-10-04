¿Se acerca una DANA? Lluvias torrenciales e inundaciones dejan bajo el agua a España

Un intenso temporal de lluvias golpeó varias zonas de España durante el fin de semana, dejando inundaciones extremas, vehículos bajo el agua, y un récord de precipitaciones.

Por las tormentas, se reportan dos personas muertas y una desaparecida, mientras los equipos de emergencia mantienen la alerta ante el posible desbordamiento de ríos y cauces.

Aunque el temporal se asocia a un “mini huracán” del mediterráneo, sus efectos se han sentido como si se tratara de DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos).

Lluvias en España dejan fuertes inundaciones

De acuerdo con el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat), algunas estaciones de Barcelona superaron por primera vez los 200 litros por metro cuadrado en un solo día, lo que pasará a la historia de los registros climáticos de la región.

En la ciudad de Barcelona, la estación ubicada en el barrio de Les Corts registró 213 litros por metro cuadrado, mientras que en El Raval se alcanzaron 193 litros.

La lluvia también fue intensa en puntos de Cataluña, Granollers acumuló 248 litros por metro cuadrado, Mataró llegó a 244 y Cabrils registró 232 lts. Mientras que en Bellvitge y Cornellà, varias viviendas quedaron inundadas y algunos autos terminaron prácticamente bajo el agua.

Ante las afectaciones,decenas de vuelos fueron cancelados y se registraron problemas en varias líneas ferroviarias.

INFO🇪🇸> Las graves inundaciones en Cataluña dejaron, al menos, 2 personas fallecidas y varios desaparecidos. Se registraron +280 mm. #Barcelona #España #Cataluña #tormenta #Inundaciones https://t.co/uwvkZE45mf — Juan Ayoroa (@JuaniAyoroaOK) October 4, 2026

Dos muertos y una persona desaparecida por el temporal

Debido a que la corriente del agua creció muy rápido, una de las víctimas murió cuando un muro se desprendió en un camping del municipio de Tordera, en Barcelona.

La segunda víctima fue reportada como desaparecida en Montornès del Vallès. Según los primeros reportes, el hombre habría bajado al estacionamiento de su casa, donde quedó atrapado y posteriormente murió ahogado.

A Pineda de Mar (autor desconegut) https://t.co/MQPLtXuNfT — Pere Alzina (@BeyondBCN) October 4, 2026

¿Fue un “mini-huracán” el fenómeno que golpeó España?

El fenómeno meteorológico ha sido descrito por especialistas como una perturbación de origen tropical debido a sus características poco habituales.

Mientras que en medios locales, se ha comenzado a circular el término “medicane”, formado por la combinación de las palabras Mediterranean y hurricane, es decir, Mediterráneo y huracán.

Los medicanes son sistemas que pueden desarrollarse sobre el mar Mediterráneo y presentar algunas características similares a los ciclones, pero no alcanzan la intensidad que se requiere para ser considerado un sistema tropical.

No se trata de un término equivalente a un huracán oficialmente monitoreado como los que se forman en otras cuencas oceánicas, pero de forma local se le llama “mini huracán”.

La alerta se mantiene en el país europeo, ya que se prevé que las lluvias se mantengan durante toda la semana, dejando a su paso más devastaciones y crecida de ríos.