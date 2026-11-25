¡No guardes las chamarras ni las botas! Las condiciones meteorológicas cambiarán en varias regiones de México debido a los sistemas que afectan al país.

Se pronostican lluvias torrenciales y posible caída de aguanieve en más de tres estados. Te contamos qué estados sufrirán los efectos de la primera tormenta invernal.

¿Cuándo es la primera tormenta invernal?

Este viernes 27 de noviembre se espera la llegada de la primera tormenta invernal de la temporada con temperaturas extremadamente bajas y posible caída de nieve y aguanieve.

La llegada de la tormenta dejará efectos en zonas del norte y centro del país que se sentirán las primeras horas del viernes.

Caída de lluvia y aguanieve por tormenta invernal

¡Saca el paraguas! El sistema invernal favorecerá un ambiente de frío a gélido durante las mañanas y noches en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Se esperan lluvias muy fuertes a intensas en el occidente, centro y sur del territorio nacional, así como condiciones propicias para la caída de nieve o aguanieve en cimas y zonas serranas del occidente, centro y oriente.

Lluvias torrenciales en Michoacán

Lluvias torrenciales en Guerrero

Lluvias intensas en Jalisco

Lluvias intensas en Colima

Lluvias intensas en Estado de México

Posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán

Pero no serán los únicos estados que sufran de las bajas temperaturas o de las lluvias. Se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Además, el frente frío número 8 se extenderá sobre el golfo de México, interaccionará con un canal de baja presión en el sureste del país, una baja presión en el noroeste del mar Caribe y con la corriente en chorro subtropical, originando lluvias muy fuertes en el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana.