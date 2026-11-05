Las autoridades de Hidalgo informaron la detención de un sujeto considerado como objetivo prioritario en dicha entidad, principalmente por el delito de secuestro agravado.

Cae objetivo prioritario por secuestro agravado en Hidalgo

El sujeto, de iniciales J. I. M. R., fue detenido la mañana de hoy 5 de octubre de 2026 en el municipio de Jilotepec, en el Estado de México, de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría de Hidalgo realizó la detención en el Estado de México. Las autoridades detectaron la ubicación del sujeto gracias a labores de inteligencia.

Municipios hidalguenses afectados por las actividades delictivas del detenido

Además del delito de secuestro agravado, la persona es investigada por otras actividades delincuenciales, aunque la Procuraduría hidalguense no detalló de qué delitos se tratan, sí mencionó que presuntamente los cometió en los municipios de Tula de Allende, Tezontepec de Aldama, Tlahuelilpan y Mixquiahuala de Juárez, este último donde ocurrió el secuestro por el que era uno de los más buscados.

El detenido será trasladado a Hidalgo, donde será presentado ante un juez de control, ante quien el Ministerio Público formulará la imputación por el delito de secuestro agravado. En la audiencia inicial se determinará su situación jurídica.