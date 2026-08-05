Ocho municipios de Hidalgo entran a la Zona Metropolitana del Valle de México, ¿cuáles son?

Fue durante la la primera sesión ordinaria del Consejo de Desarrollo Metropolitano que se determinó que Hidalgo se sumaría a los miembros que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México, además de la integración de Morelos.

Esto va a cambiar la forma en que se planean los servicios, el agua y el transporte para millones de personas que se mueven todos los días entre las entidadades, la capital y el Estado de México.

Los municipios de Hidalgo que se integran

La lista de municipios de Hidalgo que se suman formalmente incluye a Tizayuca, Villa de Tezontepec, Tolcayuca, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tlaxcoapan, Tepeji del Río de Ocampo y Tula de Allende.

Al agregarse, estos municipios van a dejar de trabajar de forma individual para formar parte de las decisiones de la región centro.

¿Qué significa estar en la Zona Metropolitana?

Entrar a este grupo significa que los ocho municipios van a participar en la planeación de las ciudades más importantes del país.

Ahora tendrán acceso a bolsas de presupuesto para iniciar proyectos como obras de infraestructura y de agua, mejoras en la movilidad y estrategias de desarrollo económico que beneficien a los habitantes que cruzan todos los días los límites entre estados para trabajar o estudiar.

¿Quiénes forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México?

Con estos cambios, la Zona Metropolitana funciona como un territorio conectado que abarca las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México, los ocho municipios de Hidalgo y un municipio de Morelos, Huitzilac.

¿Habrá programa Hoy No Circula para Hidalgo?

Muchos se preguntan si Hidalgo y Morelos se tendrían que sumar al programa Hoy No Circula tras ya formar parte de la Zona Metropolitana. Por ahora autoridades no han dado detalles ni confirmación que asegure que van a aplicar este programa en sus localidades.

¿Habrá más presupuesto?

La incorporación de estas localidades fortalece significaría más presupuesto público.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno podrán destinar dinero público de manera más rápida para atender la falta de agua, pavimentación y transporte en esa franja del territorio nacional.