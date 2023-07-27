López-Gatell una vergüenza y lo peor del sistema de salud: Chertorivski

Y sigue la lluvia de reproches y acusaciones en contra del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por su negativa a comparecer ante la Cámara de Diputados.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski, aseguró que el funcionario tiene mucho que explicar por las malas decisiones adoptadas desde la pandemia que costó la muerte 800 mil ciudadanos, el retroceso que presenta el sistema de vacunación, que cayó a niveles no vistos desde antes de los años 80, la desaparición de 34 normas oficiales para la atención de diversos padecimientos y la falta de medicamentos.

Me preguntaron hoy qué opino del Señor López Gatell y su negativa a rendir cuentas por las pésimas decisiones tomadas al frente del manejo de la salud de las y los mexicanos. Aquí mi respuesta👇🏻 pic.twitter.com/iDGUUxoJlZ — Salomón Chertorivski (@Chertorivski) July 26, 2023

Envían diputados mensaje a López-Gatell

Y hoy desde San Lázaro el legislador de Movimiento Ciudadano le envió un mensaje a López-Gatell.

“Es una vergüenza ese señor, el señor López-Gatell es de lo peor que le ha sucedió al Sistema de salud de nuestro país. Señor López-Gatell como responsable hoy de la Cofepris está obligado a venirnos a decir porque no se han registrado múltiples medicamentos y escasean en todo nuestro país desde los más básicos hasta los más complejos fármacos que requiere nuestra población. Señor López-Gatell tiene que venir a rendir cuentas y como ya lo dije y, se lo digo nuevamente, si su mayoría en el Congreso lo sigue perpetrando en que no venga a rendir cuentas, al tiempo, y el tiempo le hará rendir cuentas por lo que ha hecho a la salud de las y los mexicanos”, sentenció el legislador.

Salomón Chertorivski, sentenció que no quitaran en dedo del renglón para que el subsecretario de Salud rinda cuentas por sus actos y omisiones ante la Cámara de Diputados.