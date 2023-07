Alista oposición ley para obligar a funcionarios a comparecer

Ante la negativa de funcionarios de salud a comparecer, como el subsecretario Hugo López-Gatell, la oposición en la Cámara de Diputados alista una iniciativa de ley para obligar a funcionarios del gobierno federal a comparecer por la fuerza e incluso enfrentar denuncias penales.

En conferencia de prensa Jorge Triana, diputado del PAN dijo que los funcionarios no están para hacer desplantes sino para rendir cuentas de sus actos, omisiones o cualquier irregularidad en el ejercicio de sus funciones.

“Es una responsabilidad bárbara lo que ha mostrado Hugo López-Gatell al respecto por lo menos la señal que se da, es que la instrucción es cuidarlo a toda costa; que la instrucción es que no se le toque ni con el pétalo de una comparecencia y eso es muy, muy grave”, acusó.

Informó que el PAN, PRI y PRD alistan una iniciativa de ley tipificara como delito la negativa de los funcionarios a comparecer ante los órganos del Poder Legislativo.

“Obligar a los funcionarios públicos a que acudan a las comparecencias, en otros países, no nos tenemos que ir tan lejos, en Estados Unidos, un funcionario que no quiere comparecer ante una comisión de investigación en el Senado es arrestado, puede ser arrestado y llevado a la fuerza a comparecer. Aquí estamos buscando un esquema similar, que haya por lo menos dos llamados para que cumpla con sus obligaciones constitucionales y al tercero, pues se convierta ya en una en un delito de carácter penal, no multas, no llamadas de atención, no amonestaciones, sino una denuncia de carácter penal”, sentenció.

Comparecer fortalecería el principio de declarad bajo protesta de decir la verdad

El diputado Triana detalló que la propuesta de ley buscara también fortalecer el principio de declarar bajo protesta de la decir verdad y sancionar las mentiras.

“Todo lo que se diga en una comparecencia, si se comprueba que hubo una mentira que se dijo un dato impreciso, inexacto, dolosamente podrá ser considerado, pues un delito de falsedad en declaración parte del delito de falsedad en declaración y por supuesto que se actuará penalmente al respecto”, abundó el diputado del PAN.

El legislador panista, señalo la urgencia de los titulares del IMSS y el ISSSTE, Zoé Robledo y de Pedro Zenteno Santaella, respectivamente, comparezcan para que expliquen la serie de irregularidades en contratos millonarios contraídos con empresas no acreditadas para cumplir los compromisos adquiridos. En caso de López Gatell urge aclare la desaparicion de normas para atención de diversas enfermedades que afectan a un gran número de la población.

Denunció que en ISSSTE hay anomalías por más de 600 millones de pesos en la adquisición de equipo de cómputo.

En días pasados los titulares del IMSS, ISSSTE, Cofepris y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, fueron citados a comparecer ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, pero cancelaron de última hora.