VIDEO: ¿Y La Chona? Los Tucanes de Tijuana celebran su evolución como legado musical en todo el mundo

"Y La Chona se mueve" Desde los tiempos del vinil hasta las plataformas de streaming más poderosas del mundo, Los Tucanes de Tijuana han demostrado que la buena música no tiene fecha de caducidad.

Esta icónica agrupación mexicana ha sabido adaptarse a cada era tecnológica sin perder su esencia, llevando los sonidos del regional mexicano a todos los rincones del planeta.

"Empezamos en aquellos años donde se manejaba el vinil, luego el cassette, luego el CD, luego la música digital. Ahora tener la bendición y la oportunidad de que nuestra música esté en todo el mundo en tiempo real, pues es una bendición", expresaron con orgullo los integrantes del grupo.

Música y futbol: así evolucionan Los Tucanes de Tijuana

Y como parte de esta constante evolución, el grupo de los Tucanes se han sumado a una emocionante iniciativa: una serie de conciertos grabados en vivo vinculados al fútbol, transmitidos a través de una plataforma de streaming tras los partidos de las Chivas del Guadalajara. Una fusión perfecta entre dos de las grandes pasiones del pueblo mexicano: la música y el futbol.

🎸 Los Tucanes de Tijuana (@tucanesdetij) mantienen su esencia cercana a la gente: del vinil al streaming, su música sigue acompañando fiestas, convivencias y hasta partidos de futbol.



“La Chona” se convirtió en himno popular y hoy la agrupación presume amistades con jugadores… pic.twitter.com/Qky6mki0Hx — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 21, 2026

Pero si hay algo que ha cimentado la permanencia de esta agrupación en el gusto popular, es sin duda su mega éxito de 1995: 'La Chona'. Una canción que trasciende generaciones, géneros, fronteras y que no falta en ninguna fiesta.

"La Chona ha sido una bendición para nosotros. Está en todo tipo de celebración y nos ha dado esa dicha de que no pierde su trote. La Chona en todos lados y está ahora sí que entucanando el mercado", afirmaron.

Lo más sorprendente es que las nuevas generaciones siguen conectando con esta música, manteniendo vivo el legado de una banda que lleva décadas recorriendo el mundo con el sombrero y las botas bien puestas, como embajadores de la cultura y los sonidos de México. ¡Los Tucanes de Tijuana son prueba de que la música auténtica nunca pasa de moda!

