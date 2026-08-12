La increíble foto de la Nebulosa de la Tarántula captada por tres telescopios de la NASA revela un espectáculo visual nunca antes visto

La NASA reveló la nueva foto de la Nebulosa Tarántula, una asombrosa imagen que muestra un "vivero estelar" súper brillante ubicado en la Gran Nube de Magallanes, a unos 160 mil años luz de la Tierra en un espectacular "collage cósmico" que combinó datos de tres telescopios, considerados como los más potentes de la agencia espacial, James Web, Hubble y Chandra, logrando un nivel de detalle sin precedentes en el que se descubrieron estrellas y planetas en formación.

La investigación, publicada en el Astrophysical Journal y liderada por Jennifer Rodríguez de la Universidad Estatal de Ohio, buscaba entender el impacto de los vientos de las estrellas jóvenes de su entorno, pero lo que el equipo descubrió fue una fascinante "artesanía multicolor" y un enorme enigma sobre la pérdida de energía en el espacio profundo.

¿Cómo logró la agencia espacial esta foto multiespectral?

Para crear esta obra de arte astronómica, los científicos superpusieron las "miradas" únicas de los tres telescopios más importantes del espacio:



Chandra;

James Webb; precisó la visión infrarroja que el atraviesa polvo cósmico (representado en rojo) para exponer miles de estrellas recién nacidas

precisó la visión infrarroja que el atraviesa polvo cósmico (representado en rojo) para exponer miles de estrellas recién nacidas Hubble; aportó la visión tradicional de las densas nubes de hidrógeno caliente (en verde) junto con estrellas solitarias brillando en la oscuridad

Chandra captó la luz azul, James Web la roja y Hubble la verde, generando esta impresionante obra de arte cósmica.|NASA

¿Cuál es el misterio de la Nebulosa de la Tarántula?

Los astrónomos pensaban que los violentos vientos de las estrellas masivas calentarían todo a su paso, creando una zona saturada de rayos X, sin embargo, al analizar la nueva imagen notaron que la falta de energía generaba una estructura similar a un panel de abejas que está mucho más fría de lo que dictaban las teorías.

Asimismo, al indagar este extraño comportamiento, el equipo encontró que la Nebulosa de la Tarántula pierde su poder a través de tres vías fascinantes:

