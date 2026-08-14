Luigi Mangione se declara culpable por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson

En una audiencia sorpresa en el tribunal federal de Manhattan, Luigi Mangione se declaró culpable de los cargos federales de acoso que derivaron en el homicidio de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, ocurrido en diciembre de 2024. Ante la jueza de distrito Margaret Garnett, el acusado de 28 años admitió abiertamente su responsabilidad sin la existencia de un acuerdo previo con la fiscalía: "Le disparé al Sr. Thompson en Manhattan y murió. Sabía que lo que estaba haciendo era ilegal", declaró con voz serena.

La declaración de culpabilidad "a ciegas", sin concesiones ni rebajas de pena negociadas con el Departamento de Justicia, abre la puerta a que Mangione enfrente una condena de hasta cadena perpetua en la audiencia de sentencia programada para el próximo 18 de diciembre. Durante la sesión, la fiscalía detalló cómo el acusado utilizó una impresora 3D para fabricar componentes del arma y cómo se hizo pasar por un inversionista mediante correos electrónicos para rastrear la agenda ejecutiva de Thompson previa al ataque.

Luigi Mangione’s Lawyer moments ago:



“Today is a solemn and significant day. With today’s guilty plea Mr. Mangione has accepted full responsibility of the death of Brian Thompson…As Luigi explained in court today, he endured years of severe, debilitating pain following a broken… https://t.co/SHnvcWUf53 pic.twitter.com/JRCy2vEJEr — Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) August 14, 2026

Esta fue la estrategia de la defensa

Minutos después de que se formalizara la declaración en la corte federal, el equipo legal de Mangione, encabezado por la abogada Karen Friedman Agnifilo, interpuso una moción urgente para desestimar 7 de los 8 cargos estatales que el acusado enfrenta en la Corte Suprema del Estado de Nueva York, incluyendo el de homicidio en segundo grado, cuyo juicio oral estaba previsto para iniciar el mes próximo.

La defensa argumenta que someter a Mangione a un juicio estatal por el mismo evento violaría las leyes de Nueva York contra la doble incriminación:

Protección legal ampliada: A diferencia del marco federal general, la legislación neoyorquina prohíbe explícitamente juzgar dos veces a un individuo por delitos que emanen de la misma transacción criminal.

A diferencia del marco federal general, la legislación neoyorquina prohíbe explícitamente juzgar dos veces a un individuo por delitos que emanen de la misma transacción criminal. Denuncia de sobrecargo penal: Los abogados sostuvieron que los fiscales federales y estatales coordinaron indebidamente las fechas procesales para intentar castigar al acusado por partida doble.

Los abogados sostuvieron que los fiscales federales y estatales coordinaron indebidamente las fechas procesales para intentar castigar al acusado por partida doble. Respuesta de la Fiscalía: Un portavoz de la Fiscalía del Distrito de Manhattan afirmó que la oficina está plenamente preparada para litigar las mociones de la defensa y mantener en pie la búsqueda de justicia por vía estatal.

La familia de la víctima estuvo en la sala

Durante la sesión, la madre, la viuda y otros familiares de Brian Thompson estuvieron presentes en la primera fila de la sala de audiencias. Cuando terminó el juicio, la familia emitió un comunicado calificando la declaración como "un paso crucial hacia la rendición de cuentas".

Por su parte, la representación legal de Mangione reiteró que la admisión de culpabilidad refleja la voluntad del joven de asumir la responsabilidad total de sus actos. La abogada Friedman Agnifilo recordó las motivaciones atribuidas a su cliente, señalando que actuó motivado por intensos dolores de espalda y una profunda frustración tras sentirse traicionado por el sistema de salud privado estadounidense, concluyendo que la violencia no debe ser validada como una vía para promover demandas políticas o sociales.