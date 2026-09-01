¡Que dé la cara! Melgar desafía a Inzunza a defender sus posturas en el Senado

El senador Luis Armando Melgar Bravo lanzó un desafío contra el hasta hoy desaparecido, Enrique Inzunza Cázarez, a quien acusó de sostener una postura que, desde su perspectiva, representa un exceso de cinismo y lo colocó incluso al nivel de Gerardo Fernández Noroña.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Melgar no se limitó a cuestionar las posiciones de Inzunza, sino que le anticipó que buscará un encuentro para discutirlas de frente en la Cámara alta.

“Te veo en el Senado, @InzunzaCazarez. Basta de mentiras y cinismo, ya compites con Fernández Noroña, y eso ya es decir bastante”, escribió el legislador.

“Espero que tengas el valor” para debatirlo de frente: Los señalamientos de Melgar

Melgar elevó todavía más el desafío al señalar que espera que Inzunza tenga la disposición de sostener personalmente las posiciones que actualmente defiende.

“Espero que tengas el valor de sostener de frente lo que hoy defiendes, porque te voy a buscar para debatirlo”, añadió el senador.

La frase deja abierta una disputa política que podría tener un nuevo episodio cuando ambos coincidan en el Senado. Melgar plantea así el terreno legislativo como el escenario para confrontar argumentos y posiciones.

Te veo en el Senado, @InzunzaCazarez. Basta de mentiras y cinismo, ya compites con Fernández Noroña, y eso ya es decir bastante.



Espero que tengas el valor de sostener de frente lo que hoy defiendes, porque te voy a buscar para debatirlo.



El cinismo de @PartidoMorenaMx ya… — Luis Armando Melgar (@LAMelgar) September 1, 2026

Melgar acusa a Morena de defender “lo indefendible”

En un segundo mensaje, el legislador chiapaneco endureció sus críticas contra el partido oficialista.

“El cinismo de @PartidoMorenaMx ya rebasó todos los límites: huachicol, corrupción, complicidades y una defensa absurda de lo indefendible. México está pagando demasiado caro sus excesos. Nos vemos en el Senado”, señaló.

Melgar coloca de esta manera el debate político en torno a la actuación de Morena y cuestiona directamente la defensa que, afirma, el partido ha realizado frente a los temas señalados.

Más allá del intercambio entre legisladores, el mensaje busca llevar la discusión a un terreno de confrontación política directa, con el Senado como próximo escenario.

¿Quién es Luis Armando Melgar?

Luis Armando Melgar Bravo nació el 21 de agosto de 1966 en Tapachula, Chiapas. Actualmente tiene 59 años y forma parte de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, cuyo periodo comenzó el 29 de agosto de 2024 y concluirá el 31 de agosto de 2027.

El legislador es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México y cuenta con una maestría en Derecho Económico Internacional por la Universidad de Warwick, en Inglaterra. También realizó un posgrado en Economía Internacional en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Su trayectoria legislativa incluye un periodo como senador federal entre 2012 y 2018 y posteriormente como diputado federal durante la LXV Legislatura, de 2021 a 2024.

Durante su paso por la Cámara de Diputados presidió la Comisión de Productividad y participó en las comisiones de Hacienda y Crédito Público, Turismo, Defensa Nacional y Comercio.

Antes de su trayectoria federal, Melgar se desempeñó como secretario de Planeación para el Desarrollo de Chiapas en 1997.