Luisa Alcalde rechaza señalamientos sobre Regeneración, pero sin pruebas que respalden su dicho

La reacción llegó rápido, pero no necesariamente acompañada de sustento. La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, descalificó la información publicada por El Universal sobre presuntas irregularidades en el gasto del periódico Regeneración; sin embargo, sus afirmaciones se limitaron al “es falso”, sin presentar pruebas que respalden su versión.

Alcalde rechaza señalamientos del INE sin sustento documental

A través de un posicionamiento público, Alcalde aseguró que es “absolutamente falso” que el Instituto Nacional Electoral haya detectado anomalías en los recursos destinados por Morena a su órgano de difusión. Incluso defendió que el gasto ha sido auditado año con año y que en 2024 no se encontraron irregularidades.

No obstante, su respuesta no incluyó documentos, cifras nuevas ni elementos verificables que desmintieran lo publicado. Además, la información periodística en cuestión no se centraba en el ejercicio de 2024, sino en observaciones realizadas en años anteriores, lo que deja un desfase entre lo que se niega y lo que fue documentado.

Es ABSOLUTAMENTE FALSO que el @INEMexico haya detectado trampas en el gasto de @PartidoMorenaMx para el periódico Regeneración.



El gasto ha sido auditado año con año. En la revisión de 2024 NO SE ENCONTRÓ NINGUNA IRREGULARIDAD. Incluso, en los últimos dos ejercicios, el INE… pic.twitter.com/bhU5YAoYDP — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) March 25, 2026

INE consideró “insatisfactoria” la explicación de Morena por subvaluación en 2021

Uno de los puntos clave señalados por la investigación periodística de El Universal es la posible subvaluación del costo de ejemplares en 2021. Sobre esto, Alcalde argumentó que no existe irregularidad, ya que producir en grandes volúmenes reduce los costos.

Sin embargo, la propia autoridad electoral no consideró suficiente esa explicación. La Unidad Técnica de Fiscalización del INE determinó que la respuesta de Morena fue “insatisfactoria” y, ante la falta de evidencia clara sobre el gasto, propuso iniciar un procedimiento oficioso para verificar si los precios reportados correspondían al mercado y si los ejemplares realmente fueron distribuidos.

Hasta ahora, tampoco hay evidencia pública de que el partido haya impugnado esa observación específica.

El antecedente de 2018: una falta que Alcalde sí se sostuvo

Otro de los señalamientos que la dirigente calificó como “subsanado” corresponde a 2018, cuando Morena no notificó a la autoridad sobre la verificación del tiraje del periódico.

En este caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el criterio del INE. La autoridad determinó que la respuesta del partido fue insuficiente y calificó la falta como “no atendida”. Morena impugnó, pero el recurso fue considerado infundado, ratificando así la observación original.

Más allá de negar las irregularidades, la dirigencia de Morena no abordó otros puntos señalados en la investigación, como la opacidad en el gasto vinculado a Regeneración ni las observaciones para reclasificar dichos recursos.

Tampoco hubo posicionamiento sobre el gasto reportado para otras publicaciones vinculadas al partido, como el periódico feminista “La Regeneración”, cuyo financiamiento también ha sido objeto de escrutinio.