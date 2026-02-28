El senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, arremetió contra la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, a quien calificó como “mentirosa” y acusó de haberse beneficiado de su cercanía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para avanzar en su carrera política, luego de que la dirigente morenista criticara a los partidos de oposición por la designación de candidaturas plurinominales.

¿Qué le dijo Alejandro Moreno a Luisa María Alcalde?

El senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, arremetió contra la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, luego de que ésta criticara a los dirigentes de partidos de oposición por imponer candidatos en las listas plurinominales.

En respuesta, Moreno calificó a Alcalde como “mentirosa” y la acusó de haberse beneficiado de su cercanía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador para construir y avanzar en su carrera política.

Alejandro Moreno arremete contra Luisa María Alcalde: “Eres una mentirosa impuesta por AMLO”|Captura de pantalla

A través de un mensaje en redes sociales, el líder priista escribió: “Te equivocas, esta es una más de tus mentiras”.

El dirigente del PRI aseguró que, a diferencia de él, Luisa María Alcalde “nunca ha estado en una boleta” ni ha hecho campaña política, y sostuvo que su trayectoria incluye cargos como síndico, senador, gobernador y dirigente nacional del partido. También le recordó que fue diputada plurinominal por Movimiento Ciudadano.

Alejandro dice que Morena atraviesa por una crisis

En su mensaje emitido por sus redes sociales, Alejandro Moreno afirmó que Morena atraviesa una crisis y acusó al partido de complicidad con el crimen organizado, señalando que el país enfrenta inseguridad y falta de rumbo.

"Estás desesperada porque el país arde por culpa de la ineptitud criminal de MORENA. Tu partido se derrumba entre tanta complicidad con el crimen organizado", mencionó Alejandro Moreno, senador y dirigente nacional del PRI.

Finalmente, sostuvo que México está cansado de lo que llamó “narcopolíticos” y reiteró sus críticas contra la dirigencia morenista.