Conflicto interno: Luisa María Alcalde impugnará ante la Corte la “Ley Gobernadora” de SLP

La dirigencia nacional de Morena ha pintado su raya. Luisa María Alcalde, presidenta nacional del partido, adelantó que presentará recursos legales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se revise la constitucionalidad de la polémica reforma aprobada en San Luis Potosí, la cual obliga a los partidos a postular exclusivamente a mujeres para la gubernatura en 2027.

Este movimiento confirma el conflicto interno que se vive en el partido guinda: mientras los congresos locales (como el de SLP y una iniciativa similar que se "cocina" en Nuevo León) buscan imponer el género femenino por ley, la cúpula federal advierte riesgos de inconstitucionalidad y exclusión.

“Es una alianza que pretende continuar, además, esta acción no se interpondrá solo por el caso de San Luis Potosí… ya se discutió una reforma parecida en algunos municipios de Jalisco y se ha planteado algo igual en Nuevo León. En Morena consideramos que es inconstitucional este tipo de reformas”, señaló en un encuentro con medios de comunicación en la Ciudad de México.

Monreal advierte que ley terminará en Corte

La decisión de Alcalde no es aislada; responde a una postura institucional que ya habían marcado los liderazgos más fuertes del movimiento.

Días atrás, Ricardo Monreal, líder de los diputados federales de Morena, fue el primero en alzar la voz. Calificó la medida de "excluyente" y advirtió que se trataba de una legislación "orientada" con fines políticos específicos —presuntamente para beneficiar a perfiles locales—, lo que vulneraría los derechos políticos de los hombres.

"Yo siempre estoy en contra de las exclusiones, de todas las exclusiones... Seguramente van a presentar acciones de inconstitucionalidad quienes se sientan agredidos...", había adelantado el legislador zacatecano, profecía que hoy cumple su propia dirigencia nacional.

Para el legislador zacatecano, el destino de esta reforma está sellado: terminará en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Monreal no descartó que los actores políticos que se sientan agraviados (aspirantes hombres, partidos o ciudadanos) impugnen la ley en breve.