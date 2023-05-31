¿Otra Luna? Astrónomos descubren otro satélite natural cerca de la Tierra

La Tierra es uno de los planetas que sólo tiene un satélite natural: la Luna, aunque un grupo de astrónomos han hecho un descubrimiento sobre un objeto que orbita nuestro planeta y que señalaría la posibilidad de otro satélite.

Los especialistas que usaron el telescopio del observatorio Pan-STARRS, ubicado en Haleakala en Maui, Hawai, notaron por primera vez el 28 de marzo pasado un objeto espacial al que nombraron 2023 FW13, el cual gira alrededor del Sol en sincronía con el planeta Tierra.

Este asteroide es nombrado como una “cuasi-luna”. Este tipo de objetos son conocidos por seguir un camino alrededor de nuestro planeta, pero no permanentemente, sino por sólo unas cuantas décadas.

Sin embargo, el especialista Alan Harris, del Instituto de Ciencia Espacial con sede en Colorado, Estados Unidos, asegura que debido a la dimensión de la vuelta de este asteroide, es posible que la “Tierra no tiene papel el movimiento” de este objeto.

El asteroide 2023 FW13 está orbitando el Sol y la gravedad terrestre no le afecta en su movimiento. Sin embargo, sí está en resonancia con nuestro planeta, por lo cual su órbita gira alrededor de la Tierra. A pesar de ello, no hay posibilidades de que impacte ni se vuelva una amenaza contra el planeta.

Meet newly-discovered asteroid 2023 FW13. @AdrienCoffinet noticed it is a quasi-satellite of Earth.

Astronomer, Sam Deen, located precovery images which help confirm the 1:1 resonance with Earth. This is the same type of orbit as Kamoʻoalewa (2016 HO3). https://t.co/c9EnXVooXY pic.twitter.com/BY2GEOPGzL — Tony Dunn (@tony873004) April 4, 2023

¿La Tierra tiene otro "cuasi-satélite"?

El único “cuasi-satélite” que ha permanecido por años alrededor de la Tierra es el 469219 Kamo’oalewa, encontrado en el año 2016. Su órbita ha estado en concordancia con la Tierra por casi un siglo y así seguirá por varios siglos más, de acuerdo con los cálculos de Paul Chodas, especialista del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.

Sin embargo, de acuerdo con los cálculos preliminares de los astrónomos, la “cuasi-luna” 2023 FW13 pudo estar cerca de la Tierra desde el año 100 antes de Cristo y podría seguir así de esta forma hasta el año 3 mil 700 después de Cristo, con lo cual sería el “cuasi-satélite” más estable jamás hallado.