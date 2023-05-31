¿Vida en otro planeta? La NASA descubrió una enorme columna de agua en una luna de Saturno

El telescopio James Webb detectó una columna de vapor de agua en una luna Encélado de Saturno, la se extiende por 9.650 kilómetros, una distancia de Los Ángeles California, Estados Unidos hasta Buenos Aires, Argentina, informó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

Los científicos indicaron que esta columna de vapor abastece de agua a todo el sistema de Saturno y sus anillos, un descubrimiento sobre el cual los expertos pretenden continuar investigando.

La luna Encélado de Saturno mide 504 kilómetros de ancho, es decir el 4 por ciento de la Tierra, y ha sido declarado uno de los objetivos “más emocionantes del sistema solar” en la búsqueda de vida más allá de nuestro planeta.

El telescopio @NASAWebb ha detectado una emisión masiva de agua procedente de la luna de Saturno Encélado, que se extiende por más de 9.650 km, o 6.000 millas (casi la distancia desde Los Ángeles hasta Buenos Aires): https://t.co/pkXozdKXW2 💧 pic.twitter.com/uHdVBwV2qv — NASA en español (@NASA_es) May 30, 2023

El agua que James Webb encontró al Saturno yace entre la corteza exterior de hielo de su luna y su núcleo de roca, además, volcanes similares a un géiser arrojan chorros de partículas de hielo, vapor de agua y productos químicos orgánicos llamadas “rayas de tigre”.

“Cuando estaba mirando los datos, al principio, pensé que tenía que estar equivocado. Fue muy impactante detectar una columna de agua de más de 20 veces el tamaño de la luna”, indicó Gerónimo Villanueva, del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA.

La velocidad a la que se expulsa el vapor de agua es de unos 300 litros por segundo, a este ritmo se podría llenar una piscina olímpica en tan solo un par de horas; en comparación con utilizar una manguera de jardín, la cual tardaría dos semanas en llenar la alberca.

Los expertos descubrieron que alrededor del 30 por ciento del agua permanece dentro del anillo de Saturno, mientras que el 70 restante se escapa para abastecer el resto del sistema de ese planeta.

¿Qué descubrimientos ha hecho la NASA sobre Saturno?

Recientemente la NASA informó que los anillos de Saturno están desapareciendo y podrían dejar de existir en cientos de millones de años, por que el material del que están hechos es arrojado a ese planeta por meteoritos que llegan de otras partes del espacio.

Saturno es el planeta con más lunas en el Sistema Solar, incluso superando a Júpiter, ya que cuenta con 100 satélites orbitando a su alrededor, los cuales han sido atraídos por su gravedad.