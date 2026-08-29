¡Luna de Cosecha, equinoccio de otoño y lluvia de meteóros! Lista de eventos astronómicos de septiembre 2026

El mes patrio trae consigo lo mejor de los eventos astronómicos, y es que, luego de que en agosto pudimos apreciar un eclipse solar y un eclipse de luna, esta vez podremos observar la belleza de la Luna de Cosecha, lluvias de meteóros y por supuesto, el equinoccio de otoño. ¡Anota las fechas!

Eventos astronómicos de septiembre 2026

Septiembre llega con una agenda celeste sumamente activa que transformará las noches del mes en un auténtico observatorio natural, impulsado por alineaciones y fenómenos que vale la pena seguir de cerca con prismáticos o a simple vista.

Lluvia de meteoros Aurígidas

Esta actividad, que comenzó desde el 28 de agosto, seguirá hasta el 5 de septiembre, con un punto máximo para su observación el 1 de septiembre.

|Unplash

El cortejo estelar de Venus y las primeras danzas lunares

El telón se alza los primeros días del mes con un destello imperdible en el horizonte occidental: Venus pasa muy cerca de Spica, la estrella más brillante de Virgo, formando una pareja fascinante al atardecer.

A este encuentro se suman las citas cercanas de nuestro satélite natural, destacando la conjunción con Marte en la madrugada del 6 de septiembre, y un fenómeno aún más inusual la mañana del día 8, cuando la delgada Luna menguante protagonice una ocultación directa de Júpiter, bloqueando brevemente al gigante gaseoso ante los binoculares de los observadores.

|NASA

Lluvia de meteoros Perseidas

Actividad entre el 5 y el 21 de septiembre, con un punto máximo de observación para el día 9 de septiembre. La tasa máxima observable será de 5 meteoros por hora.

La ventana perfecta de la Luna nueva y el fulgor supremo de Venus

Hacia la mitad del periodo, la llegada de la Luna nueva el 11 de septiembre limpiará de resplandor el firmamento nocturno, regalando la oscuridad ideal para escrutar galaxias y cúmulos lejanos sin interferencias.

Pero el punto culminante para los entusiastas de los luceros ocurrirá el 18 de septiembre, cuando el planeta Venus alcance su máximo brillo del año, dominando la tarde con una intensidad lumínica inconfundible antes de dar paso a los grandes cambios estacionales.

El equilibrio del equinoccio y la majestuosidad de la Luna de Cosecha

El ciclo cósmico dará un giro definitivo el 22 de septiembre con el equinoccio, el instante preciso en que el día y la noche se reparten las horas en partes iguales para marcar la transición hacia el otoño.

Finalmente, el calendario cerrará con broche de oro el 26 de septiembre con la aparición de la Luna de Cosecha, una imponente luna llena situada a poco más de 381 mil kilómetros de la Tierra que emergerá imponente justo al caer el sol para clausurar un mes inolvidable en el cielo.

