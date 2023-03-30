¡El hombre vuelve a la Luna! NASA revelará a los astronautas que irán al espacio el 3 de abril

¡El hombre vuelve a la Luna! La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), informó que el próximo tres de abril revelará la identidad de los cuatro astronautas que irán al espacio como parte de la misión Artemis II.

La tripulación, que será presentada en el Campo Ellington del Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston, será la primera en viajar a la Luna desde la misión Apolo, que llevó al satélite a Eugene A. Cernan, Ronald E. Evans y Harrison H. Schmitt, en 1972.

La NASA indicó que los astronautas viajarán a bordo de la nave espacial Orion, como parte del programa Artemis II, que pretende, entre otras cosas, establecer una presencia científica y humana a largo plazo en la superficie lunar.

"Estos exploradores allanarán el camino para futuros alunizajes y nuestro próximo gran salto: la exploración humana de Marte", publicó la NASA en Twitter al compartir el tráiler oficial del lanzamiento que está previsto para el 2024.

On April 3, you will meet the team of astronauts flying to the Moon on the #Artemis II mission.



These explorers will pave the way for future lunar landings and our next giant leap — human exploration of Mars. https://t.co/PRlRVEsJVz pic.twitter.com/BBlyhVJZNV — NASA (@NASA) March 28, 2023

NASA revela trajes espaciales de los astronautas que irán a la Luna

El pasado 15 de marzo, la Agencia presentó los trajes espaciales que portarán los astronautas en la misión que marcará el regreso del hombre a la Luna.

"Axiom Space será la responsable del diseño, desarrollo, calificación, certificación y producción de trajes espaciales de entrenamiento de vuelo y equipos de apoyo, incluidas herramientas, para permitir la misión Artemis".

Los trajes espaciales fueron considerados por la comunidad como un avance tecnológico y moderno. Sin embargo, la NASA advirtió que serán probados en un entorno similar al espacio antes de la misión a la Luna.

"Llamado Unidad de Movilidad Extravehicular Axiom, o AxEMU, el traje espacial se basa en los desarrollos de prototipos de trajes espaciales de la NASA e incorpora la última tecnología, movilidad mejorada y protección adicional contra los peligros en la Luna", explicaron durante la presentación del traje.

¿Cuál es el objetivo de la misión Artemis II de la NASA?

La misión Artemis II es uno de los proyectos más ambiciosos de la NASA y marca el regreso a las exploraciones con humanos a la Luna. El desarrollo de esta tarea ha llevado varios años e incluye una serie de eventos como el lanzamiento cohete Space Launch System, la nave espacial Orion y los sistemas terrestres necesarios para lanzarlos.

"La misión de aproximadamente 10 días probará y pondrá a prueba los sistemas de soporte vital de la nave espacial Orion para demostrar las capacidades y técnicas necesarias para vivir y trabajar en el espacio profundo de una manera que solo los humanos pueden hacer", expone la NASA sobre Artemis II.

De acuerdo con la agencia, la tripulación incluirá tres astronautas de la NASA y un astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA, por sus siglas en inglés).

"Artemis II se basa en la exitosa prueba de vuelo Artemis I, que lanzó un Orion sin tripulación, sobre el cohete SLS, en un viaje de 1.4 millones de millas más allá de la Luna para probar los sistemas antes de que los astronautas vuelen a bordo de los sistemas en una misión a la Luna", agregó.

Si no te quieres perder la revelación de los "héroes" que irán a la Luna para iniciar una nueva etapa de exploración, el evento será transmitido por NASA Television, la aplicación de la NASA y el sitio web de la agencia.