La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) presentó los trajes espaciales que utilizaran los astronautas en el regreso del hombre a la Luna, con la misión Artemis III.

La empresa Axiom Space fue la encargada de desarrollar estos trajes espaciales y modernos para la nueva misión de la agencia espacial.

Bill Nelson, administrador de la agencia espacial dijo que la asociación de la NASA con Axiom es fundamental para llevar astronautas a la Luna y continuar con el liderazgo estadounidense en el espacio.

“Los trajes espaciales de próxima generación de Axiom no solo permitirá que la primera mujer camine sobre la Luna, sino que también abrirán oportunidades para que más personas exploren y realicen actividades científicas en la Luna como nunca antes”, indicó la NASA.

¿Cómo es el traje que usarán los astronautas de la NASA en la Luna?

El traje lleva por nombre Unidad de Movilidad Extravehicular o AxEMU, está basado en los desarrollos de prototipos de otros trajes espaciales de la NASA, no obstante, el nuevo modelo cuenta con última tecnología, movilidad mejorada y protección adicional contra los peligros en la Luna.

Axiom Space utilizó la experiencia, los conocimientos y los datos detrás de xEMU como base para el diseño y desarrollo de AxEMU, incluidos los avances en tecnología, capacitación, comentarios de los astronautas sobre comodidad y maniobrabilidad, y compatibilidad con otros sistemas de la NASA.

Live now: @Axiom_Space and NASA reveal the spacesuit prototype for @NASA_Astronauts to wear near the Moon’s South pole on #Artemis III.



Remarks & suit demo – 10:30am EDT (1430 UTC)



Student Q&A – 11:15am EDT (1515 UTC) https://t.co/40CHKOpZdy — NASA (@NASA) March 15, 2023

El traje AxEMU tendrá un amplio rango de movimiento y flexibilidad que permita a los astronautas explorar más el paisaje lunar, además se adapta a una amplia gama de miembros de la tripulación, con capacidad para al menos el 90 por ciento de la población masculina y femenina.

Antes de que los astronautas de la NASA utilicen el traje, la compañía los probará en un entorno similar al espacio.

A través de Artemis, la NASA llevará a la primera mujer y la primera persona de color a la Luna, allanando el camino para una presencia lunar sostenible a largo plazo para explorar más superficie lunar que nunca y prepararse para futuras misiones de astronautas a Marte.

