El cielo nocturno ofrecerá un espectáculo astronómico, cuando la Luna y Saturno se vean como si uno estuviera muy cerca del otro.

Este encuentro permitirá observar a ambos cuerpos celestes desde diferentes regiones del mundo, sin necesidad de contar con equipo especializado.

De acuerdo con el sitio especializado Star Walk, el fenómeno podrá apreciarse durante varias horas después del atardecer y continuará hasta este sábado 21 de noviembre.

¿Cuándo se podrá ver a la Luna y Saturno?

El acercamiento entre la Luna y Saturno podrá observarse durante la noche del 20 y 21 de noviembre.

En la CDMX, ambos cuerpos celestes comenzarán a ser visibles aproximadamente a las 18:25 horas y permanecerán sobre el horizonte hasta las 02:25 horas.

La Luna en conjunción con Saturno 🌕 🪐



20 de noviembre 📅 | 22:30 hop 🕗 | Saturno 🪐por debajo y a la izquierda de la Luna 🌕



Observación hacia el sur 🌉 | La estrella Adebarán, alta sobre el sureste pic.twitter.com/osoS7bVTBU — Planetario de Madrid (@PlanetarioMad) November 20, 2026

El máximo acercamiento ocurrirá a las 14:04 horas, mientras que la conjunción astronómica tendrá lugar a las 19:26 horas, tiempo del centro de México.

¿En qué dirección observar la Luna y Saturno?

Para localizar este fenómeno será necesario buscar ambos objetos en el cielo después del anochecer, pues la Luna estará ubicada en la constelación de Piscis, mientras que Saturno aparecerá en Cetus, también conocida como la Ballena, cerca del límite con Piscis.

En la CDMX, durante el inicio del periodo de visibilidad, la Luna alcanzará una altura aproximada de 48 grados sobre el horizonte, mientras que Saturno estará a unos 45 grados.

¿Se pueden ver a simple vista la Luna y Saturno?

Ambos cuerpos celestes podrán distinguirse sin necesidad de telescopios o binoculares.

Sin embargo, quienes quieran observar los característicos anillos del planeta necesitarán un telescopio.

Recomendaciones para observar a Saturno y la Luna

Para disfrutar del encuentro astronómico, se recomienda consultar las condiciones meteorológicas y elegir un sitio con cielo despejado.

También es posible utilizar aplicaciones como Sky Tonight y Star Walk 2 para identificar la ubicación de ambos cuerpos celestes en tiempo real.