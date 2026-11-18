La sonda Voyager 1, uno de los proyectos más emblemáticos de exploración espacial de la NASA, alcanzó una distancia sin precedentes al situarse a un día luz de la Tierra.

Se trata de un acontecimiento histórico, pues ningún otro artefacto construido por el ser humano ha conseguido alejarse tanto de nuestro planeta.

¿Qué es la sonda Voyager 1?

La trayectoria de la sonda Voyager 1 comenzó en septiembre de 1977, con una misión que originalmente contemplaba una duración de apenas cinco años y tenía como principales objetivos estudiar Júpiter y Saturno.

Voyager 2 despegó un mes antes y, aunque ambas fueron diseñadas para cumplir misiones relativamente cortas, han continuado operando durante casi diez veces más tiempo del previsto.

Nov. 18, 2026, 5:16am EST



The Voyager 1 spacecraft has reached a distance of one light-day from Earth. — NASA Solar System (@NASASolarSystem) November 18, 2026

Llevan a bordo el famoso Disco de Oro, una cápsula del tiempo con sonidos e imágenes de la Tierra destinada a posibles civilizaciones extraterrestres, donde también se incluye una canción mexicana.

¿Qué canción mexicana lleva la sonda Voyager 1?

El recorrido de Voyager 1 continúa en dirección a Gliese 445, una estrella ubicada a más de 17 años luz de nuestro planeta.

Entre los elementos más representativos de la misión se encuentra el Disco de Oro, el cual fue preparado por un comité encabezado por Carl Sagan, académico de la Universidad de Cornell, junto con otros colaboradores.

El disco reúne 115 imágenes, sonidos de la naturaleza, música de distintas culturas y épocas, además de saludos hablados en 55 idiomas.

También contiene mensajes escritos del entonces presidente estadounidense Jimmy Carter y del secretario general de la ONU, Kurt Waldheim.

México forma parte de esta representación cultural de la humanidad gracias a “El cascabel”, reconocido son jarocho compuesto por Lorenzo Barcelata, pero en versión mariachi.