¿Habrá tormentas eléctricas? Estas son las alcaldías afectadas por las fuertes lluvias en CDMX para este lunes

¡A preparar el paraguas! La Secretaría de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil, activó la alerta amarilla en varias alcaldías de la Ciudad de México debido a las fuertes lluvias que azotarán a la capital del país durante la tarde de este lunes 27 de julio 2026.

Las lluvias en CDMX podrían estar acompañadas de la caída de granizo, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar las precauciones necesarias.

Alcaldías afectadas por las fuertes lluvias de CDMX este lunes

Estas son las ocho alcaldías que serán afectadas por las fuertes lluvias en la Ciudad de México; te compartimos la lista oficial de las zonas con tormentas.



Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Según el reporte de la Secretaría de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil, las lluvias en CDMX comenzaron desde las 13:30 horas, por lo que se espera que se detengan alrededor de las 21:horas de este lunes.

¿Cómo protegerse de las lluvias en CDMX?

La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?



Retira la basura de las coladeras al interior y exterior de tu casa.

Evita cruzar las calles o avenidas con corrientes de agua.

Lleva un impermeable o paraguas al momento de salir de casa.

Cierra las puertas y ventanas.

Huracán "Genevieve" provoca fuertes lluvias en México; regiones afectadas

El huracán "Genevieve", el fenómeno meteorológico que se encuentra en Categoría 4, podría provocar fuertes lluvias en distintas partes de la República Mexicana; te compartimos la lista de regiones afectadas para este lunes:

Sonora, Oaxaca, Chiapas, Chiahuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Puebla, Veracruz, Michoacán, Estado de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.